Un experto en cervezas prueba la Cruzcampo y sentencia con su veredicto

El mundo de las cervezas es tan vasto como el propio universo, con una amplia gama de sabores, aromas y estilos que pueden hacer que los amantes de esta bebida se sientan como auténticos exploradores en territorio desconocido. Sin embargo, en esta travesía gustativa, algunas cervezas gozan de una gran reputación, mientras que otras son objeto de un escrutinio implacable. Es un universo donde la percepción de la calidad puede ser tan subjetiva como los gustos personales y donde una cerveza puede ser adorada por unos y despreciada por otros. En ese sentido, Yann Beer Sommelier, un usuario de TikTok especializado en catas de cerveza, ha asumido el reto de probar una Cruzcampo y dar su opinión, desafiando la percepción comúnmente negativa que se tiene de ella.

En el vídeo, que acumula miles de visualizaciones, el sumiller explica: «En su día, cuando hice una cata a ciegas de cervezas industriales, metí la Cruzcampo Pilsen, porque es la que suele estar en los grifos, pero me dijisteis que tenía que haber metido esta Cruzcampo Especial, una cerveza con 5,6% de alcohol y en lata, que se conserva mejor».

Yann Beer comienza su análisis detallado al servir la cerveza en una copa. «Color dorado, bien transparente y una buena espuma», comenta el experto momentos antes de embarcarse en su degustación. Respecto a su olor, el experto revela que, al probarla, nos encontraremos con un «ligero aroma a grano y algo de lúpulo al fondo, nada que no se encuentre en otras cervezas». Por otro lado, en cuanto a su sabor, el experto manifiesta que «nos vamos a encontrar lo habitual, ligeramente amarga, tiene un punto dulce al final, bastante seca obviamente, bien carbonatada. Notamos, eso sí, un poquito de alcohol en boca».

El veredicto del experto

Sin embargo, su veredicto es claro: «No me parece ni mejor ni peor que cualquier cerveza especial. Me parece que se bebe muy bien. No entiendo la cantidad de 'haters' que tiene esta cerveza y a lo mejor tampoco a los ultra defensores a muerte. Es una cerveza industrial más para beber a litros con un poquito más de intensidad por el alcohol».

Por último, tras la publicación del vídeo, lo usuarios no han tardado en expresar sus opiniones en los comentarios. En ese sentido, el usuario 'user167802824192' reveló: «La gran mayoría de la gente no sabe ni lo que bebe. Estoy seguro que en una cata a ciegas no acierta entre Estrella de Galicia, Mahou o Cruzcampo». Mientras que 'jawicool83' confesó: «Sinceramente, como con otros temas, la gente se basa en lo q diga la sociedad. si empieza una campaña a favor de Cruzcampo, se convierte en la mejor».

Más temas:

Cerveza

TikTok