Suscribete a
ABC Premium
Directo
Televisión Española anuncia los participantes del Benidorm Fest con la incógnita del futuro de Eurovisión en el aire

Esperanza Gracia, astróloga: «La superluna va a afectar especialmente a estos dos signos del zodíaco, deben estar atentos a los mensajes de su cuerpo»

Esta semana ha tenido lugar la «luna de la cosecha», una de las tres superlunas que podrán observarse a lo largo del 2025

El trío de eclipses solares totales que comienza en 2026 movilizará en España a trece ministerios

Esperanza Gracia, astróloga: «La superluna va a afectar especialmente a estos dos signos del zodíaco, deben estar atentos a los mensajes de su cuerpo»
Esperanza Gracia, astróloga: «La superluna va a afectar especialmente a estos dos signos del zodíaco, deben estar atentos a los mensajes de su cuerpo» ABC/EFE

P.M

Esta semana se ha vivido uno de los eventos astronómicos más especiales de 2025: la primera superluna del año, conocida como la «luna de la cosecha», que marca el inicio de una serie de tres superlunas consecutivas que serán visibles hasta el ... mes de diciembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app