Esperanza Gracia, astróloga: «La superluna va a afectar especialmente a estos dos signos del zodíaco, deben estar atentos a los mensajes de su cuerpo»

Esta semana se ha vivido uno de los eventos astronómicos más especiales de 2025: la primera superluna del año, conocida como la «luna de la cosecha», que marca el inicio de una serie de tres superlunas consecutivas que serán visibles hasta el ... mes de diciembre.

La superluna, esto es, una luna llena o nueva que coincide con el punto más próximo de su órbita alrededor del planeta, alcanzó su punto máximo en la noche del pasado martes, 7 de octubre, momento en el que pudo verse más brillante y grande en el cielo debido a su cercanía con la Tierra.

Australia fue uno de los primeros países que pudo observar esta superluna. Después lo hicieron en Asia, Europa y África. De esta forma, en España también pudo disfrutarse de este fenómeno tan mágico, salvo en aquellos puntos donde el temporal no lo permitiera.

La luna entre los molinos de Campo de Criptana, en Ciudad Real EFE/Javier Belver

Más allá de su gran belleza e impacto visual, la astrología interpreta este fenómeno de una forma especial. Y es que, desde su perspectiva, las superlunas amplifican los efectos emocionales y psicológicos de la luna.

Según la astrología, esta energía «extra» de la superluna repercute de forma distinta en cada signo del zodíaco, dependiendo del signo en el que se encuentre la luna en ese momento.

De esta forma, la popular tarotista Esperanza Gracia ha indicado en sus redes sociales qué dos signos se verán más afectados por este fenómeno astronómico tan especial.

Esperanza Gracia indica a qué dos signos del zodíaco afecta más la superluna

Su carisma, estilo inconfundible y voz pausada han convertido a Esperanza Gracia en un referente en la televisión y las redes sociales, donde cada semana miles de personas esperan sus predicciones astrológicas. En esta ocasión, la tarotista ha hablado en su cuenta de Instagram sobre los efectos de la superluna en dos signos del zodíaco.

Según ha desvelado Esperanza Gracia en un storie de Instagram este jueves, «Escorpio y Piscis, dos signos de agua, son los más afectados por esta superluna que ha tenido lugar y que va a durar unos días».

En este sentido, la tarotista se dirige a Escorpio, al que recomienda «priorizar todo lo que tiene que ver con tu salud, con tu bienestar y con tu trabajo». «Sería el momento de armonizar todo lo que tú haces para que no repercuta en tu salud, porque eres tú lo primero y a veces lo estás olvidando», apunta.

No obstante, Esperanza Gracia lanza un mensaje positivo a los Escorpio: «Esta superluna te llena de energía para que lo puedas conseguir». Y advierte: «Atento a los mensajes de tu cuerpo».

En cuanto a Piscis, señala la tarotista, «estás en un momento de cambios que están a punto de acontecer». «Esta luna te va a marcar el camino para que no te equivoques porque tu intuición es tu gran baza para jugar en el mundo», explica.

¿Cuándo tendrán lugar las próximas superlunas?

A la «luna de la cosecha», le seguirán otras dos: la «luna del castor», que tendrá lugar el 5 de noviembre, y la «luna fría», que podrá observarse el 4 de diciembre. Algunos astrónomos incluyen, además, la luna llena del 3 de enero de 2026 dentro de esta categoría, aunque se produce dos días después de su mayor aproximación.

Cada una de estas superlunas recibe su nombre de tradiciones del hemisferio norte que reflejan los ciclos estacionales: la «luna de la cosecha» marca el final del verano y el inicio del otoño, la «luna del castor» alude al momento en que estos animales preparan sus madrigueras antes del invierno, y la «luna fría» anuncia las noches más largas y gélidas del año.

Para observarlas en todo su esplendor, los astrónomos recomiendan mirar hacia el este tras la puesta de sol, cuando la ilusión óptica hace que parezca aún más grande en el horizonte.