Suscribete a
ABC Premium

Esperanza Gracia, astróloga: «Estos signos del zodiaco van a tener una fuerza increíble esta semana, estarán imparables»

La astróloga realiza un ranking del horóscopo y explica cómo va a afectar la luna nueva a los diferentes signos

Proponen la existencia de un 'Planeta Y', del tamaño de la Tierra y mucho más cerca que el 'Planeta Nueve'

Esperanza Gracia, astróloga: «Estos signos del zodiaco van a tener una fuerza increíble esta semana, estarán imparables»
Esperanza Gracia, astróloga: «Estos signos del zodiaco van a tener una fuerza increíble esta semana, estarán imparables» YouTube

M. O

Iniciamos una semana en la que la luna nueva es la protagonista a nivel astrológico, algo que va a influir de diferentes maneras en el Horóscopo de cada signo del zodiaco. Así lo ha confirmado la popular astróloga Esperanza Gracia en sus predicciones semanales ... que incluyen los próximos días, hasta este viernes 24 de octubre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app