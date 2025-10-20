Esperanza Gracia, astróloga: «Estos signos del zodiaco van a tener una fuerza increíble esta semana, estarán imparables»

Iniciamos una semana en la que la luna nueva es la protagonista a nivel astrológico, algo que va a influir de diferentes maneras en el Horóscopo de cada signo del zodiaco. Así lo ha confirmado la popular astróloga Esperanza Gracia en sus predicciones semanales ... que incluyen los próximos días, hasta este viernes 24 de octubre.

Teniendo en cuenta sus palabras, «hay muchísimos cambios esta semana», en gran parte, influidos por la luna nueva, que se va a dar este 21 de octubre, martes. «Es el primer novilunio que va a tener lugar en el otoño», recalca Esperanza Gracia, para explicar en qué se va a notar este fenómeno astrológico, con «la luna nueva en el signo de Libra».

«Hay una energía muy especial que es como si marcara un momento muy positivo, pues quizá para mejorar la comunicación con los demás, para hacerla más fluida, así que ahora es el momento de tener armonía en las relaciones y sobre todo evitar las tensiones, evitar los enfrentamientos, que eso genera, como dicen, un buen karma. Yo no sé si será un buen karma, pero desde luego lo que genera es mucha tranquilidad, que es lo que realmente muchos de nosotros, de nosotras, buscamos».

Además de la primera luna nueva del otoño, el sol entra en Escorpio

Así, la astróloga indica otro cambio, el del sol, al que llama astro rey, que el día 23 de octubre se cambia de signo, y estará en el signo de Escorpio: «este tránsito, es un tránsito maravilloso que nos anima a dejar atrás lo caduco, lo que ya no sirve, es el momento quizá de transformarnos. Ahora es cuando podemos hacer cosas increíbles y ahora podemos sanar, soltar y regenerarnos esas cosas que nos han hecho daño en el pasado», esto lo achaca a que Escorpio es un signo que se puede asociar con la muerte y la resurrección, algo que nos permite empezar de cero.

A su vez, afirma que «el planeta rojo, el guerrero Marte, el planeta rojo sigue transitando por el signo de Escorpio, o sea que Escorpio ahora mismo vas a estar lleno de fuerza, lleno de energía, lleno de vitalidad, lleno de iniciativa y los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis van a estar igual, con una fuerza increíble», tildando a estos signos de imparables con estos cambios.

Las influencias del planeta del amor

Respecto a Venus, Esperanza Gracia explica que este planeta del amor transita por Libra y es su planeta regente que protege a este signo desde que nace. Por otro lado, Venus en Libra contribuye a que Géminis, Libra y Acuario, signos de aire, disfruten también del momento de Libra y que todos tengan «una seducción increíble».

Antes de dar su habitual ranking por signos, de mejor a peor parados en el Horóscopo en estos días, la astróloga finaliza con las influencias de Venus en Libra: «Este tránsito nos invita a todos los signos del zodiaco a vivir el amor, pero con un poco de armonía y sobre todo equilibrio, poder equilibrar nuestras emociones, porque de esa manera vamos a disfrutar muchísimo más» y añade: «Como cambia la luna y cambia el sol, pues vamos a dejar las tensiones a un lado».

Ranking semanal de signos del zodiaco de Esperanza Gracia 1 Escorpio 2 Sagitario 3 Piscis 4 Virgo 5 Leo 6 Libra 7 Tauro 8 Capricornio 9 Cáncer 10 Géminis 11 Acuario 12 Aries

Escorpio, puesto 1

Escorpio se encuentra en el punto más alto del zodiaco esta semana. Con Mercurio, Marte y el ingreso del Sol en su signo, comienza «un periodo maravilloso para ti, totalmente afortunado». Ahora es el momento de avanzar sin miedo hacia todo lo que siempre ha deseado. «Concierta una cita, porque vas a estar completamente irresistible», aconseja la astróloga.

Signos afines: Piscis y Escorpio.

Días mágicos: 22 y 23 de octubre.

Sagitario, puesto 2

Sagitario, siempre dispuesto a ayudar, esta semana necesita soltar cargas ajenas, apunta Esperanza Gracia. La luna le anima a liberarse de ataduras y personas que le restan energía. «Ahora es el momento de que tú disfrutes, Sagitario», añade.

Signos afines: Acuario y Aries.

Día mágico: 24 de octubre.

Piscis, puesto 3

La astróloga explica que Piscis ha sufrido desengaños y decepciones, pero ahora los astros están de su lado. No es momento de pedir ayuda, sino de confiar en su propia fuerza para lograr lo que se ha propuesto. «Tú solita, tú solito», subraya Esperanza, y añade: «Esta luna nueva te trae cambios que llevas esperando muchísimo tiempo».

Números de la suerte: 1 y 5.

Signos afines: Capricornio y Aries.

Virgo, puesto 4

Aunque Virgo ha sido víctima de la injusticia, ahora recupera el control. Esta luna nueva marca un punto de inflexión, y Virgo tomará el timón de su vida, sintiéndose más fuerte, apunta Esperanza. «Puedes iniciar un nuevo trabajo o encontrar gente muy positiva», afirma Esperanza, gracias a que «vas a sentir esa protección de la luna pero también vas a estar irresistible»

Signos afines: Leo y Libra.

Día mágico: 18.

Leo, puesto 5

Esperanza apunta que Leo ha pasado por envidias y traiciones, pero ha aprendido a elegir quién quiere a su lado. Esta luna nueva le permite tomar decisiones con claridad y valentía. «Tú sabes hacer las cosas de una forma clara y valiente» y que «ahora es el momento de hacerlo», recuerda Esperanza.

Números de la suerte: 0 y 6.

Signos afines: Piscis y Libra.

Libra, puesto 6

Según Esperanza Gracia, el Sol aún está en su signo y Libra irradia fuerza, energía y carisma. La luna nueva también le favorece, trayendo aires renovados a su vida. «Puedes conseguir lo que deseas mucho antes de lo que imaginas», asegura Esperanza Gracia.

Días mágicos: 19, 20 y 21.

Signos afines: Sagitario y Piscis.

Tauro, puesto 7

Tauro ha resistido comentarios, envidias y traiciones, pero Esperanza indica que desde este lugar mágico, «todo se va a disolver». Además, la luna nueva le aporta una energía revitalizante, especialmente en el ámbito profesional. «Tienes ahora mismo como una especie de escudo protector», añade.

Números de la suerte: 4 y 8.

Signos afines: Acuario y Virgo.

Capricornio, puesto 8

Tal como afirma la astróloga, puede que Capricornio sienta inquietud, pero su capacidad de resistencia es inquebrantable. La luna nueva le favorece y el éxito aparecerá cuando menos lo espere. «El éxito va a ser tu compañero de viaje», vaticina Esperanza, que aconseja a este signo en que confíe.

Números de la suerte: 3 y 5.

Signos afines: Géminis y Leo.

Cáncer, puesto 9

La luna nueva remueve la vida de Cáncer, trayendo cambios inesperados en su hogar o entorno familiar, indica Esperanza. Pero la transformación le llevará a sentirse libre de cargas pasadas: «Volverás a sonreír con esa energía que tienes de vivir a tope», afirma Esperanza.

Números de la suerte: 2 y 5.

Signos afines: Sagitario y Tauro.

Géminis, puesto 10

Según la astróloga, Géminis atraviesa una situación complicada, pero la luna nueva le ofrece un nuevo comienzo. «El cosmos te está protegiendo», dice Esperanza, y abre un camino luminoso lejos del pasado. «El cosmos te está protegiendo», afirma.

Números de la suerte: 1 y 9.

Signos afines: Virgo y Escorpio.

Acuario, puesto 11

Esperanza Gracia expone que Acuario debe aprovechar hasta el día 23 para tomar decisiones importantes. Es momento de elegir un camino, aunque le cueste, y dejar atrás lo que ya no resuena. «Antes de lo que tú te imaginas vas a encontrar una solución», recuerda Esperanza.

Números de la suerte: 7 y 0.

Signos afines: Tauro y Cáncer.

Aries, puesto 12

La astróloga se lamenta por este signo al ocupar el peor puesto del ranking. Aries ha sido decepcionado por personas cercanas, pero la luna nueva suaviza las tensiones y le ofrece sanación. Aunque esté abajo, su fuerza interior sigue intacta. «Recupérate, porque dentro de nada vas a tener unas ganas de vivir increíbles», dice Esperanza.

Números de la suerte: 5 y 8.

Signos afines: Géminis y Capricornio.

Para finalizar, Esperanza Gracia recuerda que en este momento del mes «si queréis tranquilidad, serenidad y sobre todo no agobiaros demasiado, el color azul os va a relajar muchísimo», por lo que recomienda su uso con los cambios que se dan por la luna nueva y el cambio de signo en el sol.