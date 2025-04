Unos españoles advierten de lo peor que te puede pasar en un hospital en EE.UU: «Mejor ir con seguro médico»

Al planificar un viaje al extranjero, uno de los aspectos más importantes, y que a menudo pasamos por alto, es informarnos sobre la cobertura sanitaria que tendremos en el lugar de destino. En este sentido, cada país tiene un sistema de salud distinto y, lo que en nuestro país puede estar cubierto por la seguridad social, en otro puede suponer un coste elevado o incluso la imposibilidad de acceder a ciertos servicios.

En Estados Unidos, el sistema sanitario se caracteriza por ser uno de los más complejos y costosos del mundo. A diferencia de muchos países desarrollados que cuentan con sistemas de salud pública universal, en este país la atención médica está privatizada y depende, en gran medida, de seguros médicos.

La estructura del sistema sanitario en EE.UU. ha generado profundas desigualdades en el acceso y la calidad de los servicios de salud, donde millones de personas enfrentan barreras significativas para recibir atención médica cuando lo necesitan.

En este sentido, dos creadores de contenido españoles han advertido de lo peor que puede suceder en un hospital estadounidense. A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@gemelosviajeros), Alfonso y Gonzalo han alertado sobre una práctica que se comete en este país y puede perjudicar nuestra salud.

Lo peor de la sanidad en Estados Unidos

«Esto es lo peor que te puede pasar si tienes que ir a un hospital en Estados Unidos», asegura el español en el vídeo. No obstante, deja claro que no se trata del elevado coste de la sanidad en EE.UU: «Y no es arruinarte por tener que pagar muchísimo dinero». «Hay una cosa que es incluso peor», indica.

«Todo el mundo sabe que Estados Unidos es uno de los países con la sanidad más cara del mundo», asegura el español, que pone varios ejemplos del coste que puede suponer la asistencia sanitaria en el país: «Una noche ingresado te puede costar entre 2.500 y 10.000 dólares, una operación de apendicitis puede llegar a los 70.000 y, si te ocurre algo más grave como un infarto, prepárate para pagar más de 100.000».

No obstante, más allá del elevado coste de la sanidad en EE.UU. existe otra cuestión que, a juicio de los creadores de contenido, es todavía peor: «Que no te quieran atender en el hospital». En este sentido, explica, «aunque se supone que, por ley, deben atenderte si tu vida está en peligro, la realidad es que solo están obligados a estabilizarte».

De esta forma, advierte, una vez logran estabilizarte, «si ven que no tienes cómo pagar, podrían darte de alta cuanto antes y no seguir tratándote».

Ir al hospital en Estados Unidos puede costar mucho dinero, pero eso no es lo peor… 🇺🇸🏥 Siempre se habla de lo caros que son los precios de los médicos en Estados Unidos, y es verdad que baratos no son, pero para nosotros una cosa aún más grave, es que no te quieran atender 😅 Asi que para evitar este tipo de cosas y también tener que pagar tanto dinero en el hospital, te recomendamos viajar con un seguro de viaje.

Por ello, el creador de contenido recomienda que, antes de viajar a Estados Unidos, «contrates un seguro de viaje que te cubra por lo menos 3 millones de euros en gastos médicos». De esta forma, señala, no solo evitaremos que no nos atiendan, sino que pueda suponernos un elevado desembolso económico.