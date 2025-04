Va a una entrevista de trabajo y alucina con lo que pasa al preguntar por las condiciones: «Estoy temblando»

El proceso para conseguir un trabajo es complicado, pues requiere de tiempo y esfuerzo. En primer lugar, el trabajador debe analizar el mercado laboral y encontrar una oferta que se ajuste bien a sus cualidades y objetivos profesionales. A partir de ahí, ya puede enviar su currículum a las empresas en las que realmente considera que su perfil encaja.

Después de realizar todo esto, es posible que le llamen para hacerle una entrevista. Se trata de un punto crucial. Aquí es donde la persona se puede dar a conocer, demostrar su potencial y convencer a sus futuros jefes de que es el profesional ideal para ocupar ese puesto.

La teoría está clara y parece sencilla, pero la práctica es muy diferente. Aunque se trata de algo natural y un trámite por el que hay que pasar, no todas las experiencias son iguales. Algunos se topan con un reclutador simpático, empático y agradable. Sin embargo, hay gente que no ha tenido la misma suerte y ha vivido un momento de lo más espantoso. Este ha sido el caso de Ale Domínguez. «La peor entrevista de trabajo de mi vida», ha asegurado. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido para decir esto? En un vídeo publicado en su perfil de TikTok cuenta todos los detalles.

Sale «temblando» de una entrevista de trabajo tras preguntar por la condiciones

Ale Domíguez cuenta que una empresa española le ha llamado para hacerle una entrevista de trabajo. En concreto, la vacante es para ser comercial a puerta fría. El joven indica que todo ha ido mal. «He tenido que salir plantándole cara al tío. Parecía literalmente el Donald Trump madrileño», sostiene.

En primer lugar, han hablado sobre su municipio, Estepona. Ale ha destacado que la cantante Ana Mena es de allí y el reclutador ha tenido, a su juicio, unas desafortunadas palabras. «Ha llegado donde ha llegado porque se ha liado con un tío», le ha dicho.

El creador de contenido explica que también había otro chico, al que le ha pedido que rellene un documento. Le ha dicho que lo escribiese en mayúsculas. «La que lo lee es una mujer y si no se va a enfadar», le ha aclarado. Tras escuchar esto, Ale se ha quedado sin palabras. «No me han dicho eso en una entrevista en mi vida», asegura.

Tras este inicio, el joven le ha preguntado por la condiciones laborales. Para su sorpresa, esto es lo que le ha contestado el entrevistador. «Me ha dicho que no me las puede decir. Yo le he indicado que estaba en una entrevista y que tenía derecho a saberlas».

Según relata, el hombre no ha dado su brazo a torcer e, incluso, le ha dicho que mañana buscase a un comercial a puerta fría para que le preguntara por el salario y los horarios. «En todas las entrevista me han dicho las condiciones antes de empezar, pero me ha aclarado que ellos no funcionan así, que esto es una sesión informativa», sostiene Ale.

Además, el malagueño relata que le ha echado en cara su actitud. «Me he quedado tieso. Estoy temblando, te lo juro. Tío, que tienes 40 años... denigrando a las mujeres delante mía».

Finalmente, Ale ha decidido marcharse porque se negaba a trabajar en esta empresa despuées de esta experiencia.