Una española que vive en Estados Unidos, indignada por el dinero que tiene que pagar para estudiar en una universidad de este país: «Te sablan por todo»

Aunque en España hay universidades con mucho prestigio y muy bien valoradas, hay jóvenes que prefieren estudiar fuera de nuestras fronteras. Entre los factores que motivan esta decisión destacan la cantidad de oportunidades profesionales que hay fuera en comparación con nuestro país, la posibilidad de crear una amplia red de contactos, mejorar el idioma y, en definitiva, disfrutar de una experiencia de vida única.

Marta Rodríguez es una de esas personas que se ha atrevido a dejar atrás su ciudad, Murcia, para comenzar una nueva etapa en Estados Unidos. Como ya sabemos, aquellos que residen en un lugar diferente al de origen experimentan una gran cantidad de choques culturales, lo que les puede llevar a descubrir cosas que les dejen totalmente impactados.

La española, que es conocida en TikTok por contar cómo es su día a día allí, ha publicado un vídeo en el que revela cuánto dinero tiene que pagar por estudiar en la universidad. La joven se ha quedado sin palabras, ya que no se imaginaba para nada una cifra tan elevada.

El dinero que una española tiene que pagar por estudiar en una universidad de EE.UU.

Marta Rodríguez explica que los estudiantes españoles «tenemos que pagar muchísimo más de lo que realmente cuesta» la universidad en Estados Unidos. La chica se ha dado cuenta de esto porque primero le dieron una cantidad errónea, donde no estaba sumado este extra. «El precio normal eran unos 1.800 dólares. Cuando fui físicamente me dijeron que se les había olvidado apuntar que era internacional, por lo que ese no era el precio. De 1.800 dólares subió a 3.600 dólares. 2.000 dólares más que una persona que vive aquí», comenta indignada.

Además, la murciana señala que esto no es lo único en lo que hay que gastarse dinero. También hay que sumar el coste de los libros. Algunos alcanzan, según confirma, los 200 dólares.

Para aquellos alumnos que tengan coche y quieran aparcarlo, deben abonar 30 dólares cada cuatrimestre. «Yo por suerte voy a partir de las 16.00 horas y por la tarde ya no se paga», indica.

Marta, tras su experiencia, asegura que en Estados Unidos «te sablan por todo».