Una argentina viaja a España y se queda sin aliento al ver lo que pasa en junio en nuestro país: «Estoy mareada»

España recibió en 2024 a alrededor de 1,4 millones de turistas procedentes de Latinoamérica, según datos del Ministerio de Industria y Turismo. De ellos, cerca de 670.000 procedían de Argentina. Y es que nuestro país es su segundo destino más visitado, solo por detrás de Estados Unidos.

A pesar del idioma compartido y de ciertos lazos históricos, los argentinos que visitan España pronto descubren que algunas costumbres, los ritmos cotidianos y las formas de comunicarse entre ambos países pueden diferir notablemente.

No obstante, ha sido otro aspecto de la vida en España el que ha dejado sin palabras a una argentina que se encuentra de visita en Barcelona. En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@bicmontero), la joven ha compartido algo que ocurre en España en esta época del año y le ha sorprendido especialmente.

El aspecto de España en junio que ha sorprendido a una argentina

La joven asegura, al inicio del vídeo, estar «completamente mareada» por el hecho de que en España, en el mes de junio, anochezca tarde. «Son las 9 de la noche casi, o sea faltan 11 minutos, y es de día», ha compartido con sus seguidores muy sorprendida.

En concreto, en esta época del año, en Barcelona, comienza a anochecer sobre las 21:20 horas. Una hora, no obstante, más temprana en comparación con otras ciudades como La Coruña donde, debido a su ubicación geográfica en el extremo noroeste de la Península, el sol se pone casi una hora más tarde, sobre las 22:00 horas.

La joven argentina, de viaje en Barcelona, asegura que ya conocía que en nuestro país, en verano, había más horas de luz durante el día. Sin embargo, no esperaba que fuese tanto: «Me habían dicho que en verano los días en España duran más, pero, ¿qué tanto duran los días en España?».

La argentina se muestra desconcertada con el hecho de que, poco antes de las nueve de la noche, no sea de noche aún: «No entiendo por qué sigue siendo de día. Hay luz. Hay sol. No es que estoy exagerando, no está oscureciendo. No está».

La joven finaliza el vídeo, que acumula más de 1,5 millones de visualizaciones, contando una anécdota que acaba de vivir durante su grabación: «¡Ay! Acaban de robar al lado mío. Se lo están llevando preso... creo que me voy a caminar para otro lugar...».