Una española que vive en Estados Unidos se queda a cuadros con la forma de hacer amigos allí: «No me contestó al mensaje...»

Las amistades son muy importantes para todo el mundo y es que, sea uno más o menos introvertido, la socialización siempre va bien. Encontrar un círculo de máxima confianza suele ser, además, crucial cuando uno vive lejos de casa y no tiene a la familia tan cerca cómo querría. Por eso buscar amigos en el extranjero para hacer planes y compartir momentos es una de las misiones para muchos.

Mar es una joven española que está ahora precisamente en busca de amigos en su nuevo destino. Ella y su marido finlandés acaban de mudarse al sur de Estados Unidos y están explicando en la cuenta de TikTok de ella (@mareddyrud) su mudanza y adaptación con todo tipo de detalles, entre ellos cómo está intentando hacer amigos.

Esta cuestión, de hecho, ya ha sido motivo de antiguos vídeos de ella, en los que especificaba que buscar amistades a partir de los 30 era más difícil. Hace unas semanas subió un vídeo, que se ha viralizado mucho, en el que cuenta cómo es hacer amigos en Estados Unidos y explica el que considera que su «primer fail» allí en el intento de tejer amistades.

«Puede parecer un poquito falso»

Mar comenta que, como le habían anticipado, es muy habitual entre los estadounidenses dejar ir frases como 'vamos a ponernos al día' o 'vamos a pasar un rato juntos'. «Para mí, si le digo eso a una persona básicamente voy a buscar luego en la agenda qué día tengo libre para poder quedar y vernos», expone ella antes de dejar claro, con una cierta pena, que «no es así aquí» en que ese momento «puede parecer un poquito falso».

«No me había dado cuenta de que el proceso de hacer amigos es un poquito como el proceso de 'dating'», confiesa ella. Hecha esta reflexión genérica, la joven explica que se llevaba bastante bien con una chica que conoció en un voluntariado y por ello le dijo de quedar porque creyó que «podríamos ser amigas».

Así, la buscó por Instagram, hablaron y ella le dijo que le gustaría quedar y le mandó su teléfono. «Para mi, si te doy mi número de teléfono es, literal, para vernos... porque ¿por qué vas a querer si no mi número de teléfono?», se pregunta ella. Mar la escribió y explica que «no me contestó al mensaje». «No capté que realmente no quisiese quedar», añade ella, que siguió intentando concertar un plan.

La cuestión es que, como Mar rememora, la chica le estuvo argumentando que se pensaba que le había contestado y también le añadió que «estaba muy ocupada esas semanas pero que podíamos vernos el día que tocaba el voluntariado un poquito antes para tomarnos un aperitivo». Por su cara la española da a entender que igual hubiera preferido otro tipo de plan, pero ella explica que asintió a ese plan.

«Cuando llegó el día no confirmó el plan, no dijo nada, así que yo lo dejé estar», resume ella, que acaba el vídeo apuntando que ese ha sido su «primer 'fail' de amistades». En los comentarios, otras españolas le confiesan estar pasando por vivencias similares con las amistades norteamericanas y que acaba solo estando con su esposo. «Menos mal que tenemos buenos maridos pero se necesitan amigas igual jaja», responde Mar.