Una española que vive en Corea, al borde del llanto tras lo que ha podido comprar en un supermercado de allí: «La cúspide de la felicidad»

Añorar la comida. Algo tan básico como nuestras recetas, simples de replicar si uno sabe los pasos y la técnica, se convierte en misión imposible si faltan ingredientes. Y no es extraño ya que, por mucho que se exporten todo tipo de productos sin gran problemas, puede que un mercado extranjero no muestre interés por alimentos lejanos.

Así, es frecuente que cuando un español se muda al extranjero eche de menos comida de su región natal: embutidos y jamón, frutas y verduras de excelente calidad o carne y pescado de proximidad son perfectos ejemplos pero también hay productos más elaborados que se recuerdan con pena, como los dulces típicos.

Por este mismo motivo, resulta una grata sorpresa cuando, en un supermercado extranjero uno se encuentra con ese alimento que le 'transporta' a casa. Esto es lo que le pasó recientemente a Claudia, una joven de Badalonaque lleva unos años viviendo en Seúl, en Corea del Sur, y que hace unos días alucinó cuando fue a por su compra. El vídeo de su TikTok (@itsdiaworld) en el que lo cuenta supera ya las 73.000 visualizaciones.

«No os creeréis lo que m ehe encontrado»

«Este es un vídeo para la gente de Cataluña, y solo de Cataluña», empieza ella su publicación. Acto seguido, Claudia cambia al catalán para contar que fue a hacer la compra a un supermercado que tiene bastantes productos importados de España. «De hecho, la pasta que venden allí la hace Gallo», explica la joven, que también enseña que se ha comprado unas pastas dulces como las que tiene Mercadona.

Claudia remarca que mientras estaba haciendo su paseo por la zona de galletas, «no os creeréis lo que me he encontrado». «¡Carquinyolis! ¡carquinyolis... en Corea!», grita ella mostrando dos bolsas de estas pastas secas típicas catalanas. La badalonesa no puede evitar catar una y se queda sin palabras.

La joven grita e incluso salta de la emoción. «Hace cinco años, más de cinco años que no comía 'carquinyolis'», destaca Claudia, que confiesa que está «a punto de ponerme a llorar en casa yo sola». «Es la cúspide de la felicidad», acaba asegurando tras un gran suspiro de emoción.

En los comentarios algunos le han preguntado si estos dulces no son italianos. «Estos son hechos en Italia pero es típico de Cataluña también», incide la joven, que también ha especificado en qué cadena los ha encontrado porque otros internautas suspiran con comer 'carquinyolis'. Laia, otra catalana que vive en el extranjero, le contesta que «solo falta que nos traigan fuet». «El día que veamos fuet aquí me cambio el pasaporte español por el coreano», ironiza Claudia.