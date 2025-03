Una española que vive en Australia señala una costumbre de allí que no entiende: «Y da igual si es verano o invierno»

TikTok, la plataforma de vídeos cortos que ha conquistado el mundo entero, se ha convertido en un escenario vibrante para explorar los choques culturales que surgen cuando los turistas visitan países extranjeros. Con millones de usuarios compartiendo sus experiencias en tiempo real, TikTok ofrece una ventana única a la diversidad cultural y las diferencias que encuentran los viajeros de todo el mundo. Desde prácticas cotidianas hasta tradiciones arraigadas, la aplicación permite a los usuarios capturar y compartir momentos reveladores que desafían las expectativas culturales, promoviendo la comprensión y el intercambio cultural a escala global. En ese sentido, la usuaria de TikTok 'jessica-aguilo', una española que reside en Australia, ha compartido un vídeo en el que muestra una costumbre australiana a la que esta intentando adaptarse pero que le supera.

En el vídeo, que acumula más de 853.000 reproducciones, la creadora de contenido española reveló que «en Australia es común andar descalzo a todos lados». Asimismo, manifestó que lo hacen independientemente del lugar donde se encuentren: «Supermercados, restaurantes, hospitales...». «Y da igual si es verano o invierno, si esta lloviendo o hace sol», confesó la influencer española.

La razón de esta costumbre australiana

Tras la confesión, la creadora de contenido manifestó la razón detrás de esta curiosa costumbre: «Dicen que así sacan su lado más salvaje y se conectan con la naturaleza, ¿tú podrías?», se preguntó.

Tras la publicación del vídeo, los usuarios de la red social no quisieron desaprovechar la ocasión y revelaron sus impresiones sobre la curiosa costumbre de los habitantes australianos. En ese sentido, la usuaria 'danitalp92' confesó: «Con tanto animal e insecto peligroso no podría jamás». Mientras que la usuaria 'ninosgual' reveló: «Que cool quisiera experimentar eso algún día ! hay q tener la mente abierta gente nunca digan q no porque uno nunca sabe jeje y esto se ve genial». Por último, 'estrella_2011828373' manifestó: «Yo camino descalza en lugares donde hay naturaleza y me siento seguro desde chica pero en la ciudad si no podría por qué hay mucho vidrio roto».