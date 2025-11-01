Una española hace la compra en Francia y muestra los precios: «Esto es más económico ahora»

Realizar la compra es una necesidad básica, fundamental para la subsistencia. Por lo tanto, ir al supermercado es una obligación, aunque siempre puede despertar la sensación de curiosidad por ver qué precios nos encontraremos, especialmente si se trata del extranjero.

Esto lleva inevitablemente ... a establecer comparaciones y pensar cuánto nos costaría llenar la cesta en nuestro país. Aunque, probablemente, sea más caro o más barato, lo compraríamos de todos modos.

María del Pino es una española que reside en Francia y que ha acudido a un establecimiento de Leclerc, una cadena de supermercados e hipermercados originaria del país vecino, aunque también presente en algunos puntos de España.

«Cómo son los precios de los supermercados franceses: junto a nuestro catador de ofertas Babasito», ha comentado en la descripción de uno de sus últimos vídeos en su canal de TikTok.

Los precios del supermercado en Francia

En el vídeo, María del Pino no realiza ningún juicio de valor, sino que va mencionando el precio de algunos de los productos disponibles en este Leclerc. Para las opiniones ya se encargan sus seguidores en los comentarios. Lo cierto es que las hay de todos los colores.

«Creo que pocos de vosotros habéis hecho compras en Francia. si fuera más barato no saldrían autobuses llenos los fines de semana para hacer compras en España», indica un usuario, señalando que en nuestro país los productos en los supermercados están disponibles por un precio más asequible.

Aunque no todos dicen lo mismo. «En Francia, por norma general, la comida es más barata que en España. Lo que sí es más caro es el llamado vicio (bar, tabaco, etc)», se puede leer por parte de otro usuario.

«Llevo dos años viviendo en Francia y la cesta de la compra no es que sea más barata pero sí parecida a España teniendo en cuenta que aquí se cobra más», comentaba otra usuaria, que ponía de manifiesto una cuestión que no hay que eludir. El salario medio en Francia es significativamente más alto que en España, si bien el coste de vida en Francia es, en promedio, un 25% más alto que en España, como indican algunas fuentes.

En relación con los precios de los productos de este supermercado en Francia, esta española destaca la cantidad de promociones existentes. Sobre todo, las de comprar dos unidades y la segunda por un precio notablemente inferior a la primera. «Este bote de kétchup, la segunda unidad por 1,06», mientras que la primera unidad cuesta 2,65 euros. «Si te quieres comprar un cafecito, este tiene 30 cápsulas, primera unidad cuesta 8 euros y la segunda 3,20».

«¿Alguien me puede explicar por qué Vanish es tan caro? Este bote de aquí cuesta 18 euros», explica. Por dos botes de detergente Ariel, 13 euros. «Es más económico ahora», le comenta Babasito, su pareja, francés.