Un español que vive en Estados Unidos compara el McDonald's de allí con el de nuestro país y tiene claro cuál prefiere: «Pica muchísimo más»

Desde siempre, la gastronomía de Estados Unidos ha llamado la atención. Ellos fueron los primeros en internacionalizar sus hamburguesas, cereales de colores, refrescos y grandes cadenas de 'fast food' y sus tamaños y excesos con las raciones XL suelen crear a día de hoy una cierta controversia por ser poco saludables. A día de hoy su comida se encuentra fácilmente por todo el mundo.

Así, es habitual encontrar franquicias de McDonald's, el que es su grupo de restauración más icónico, en prácticamente cualquier país. Su fórmula es fácil y repetida pero eso no quita que el grupo, igual que otras cadenas de restauración internacionales, intenten adaptar sus recetas a los gustos y costumbres de cada región. Por eso es habitual que entre países una 'big Mag' o un McFlurry, por poner sólo dos ejemplos, puedan tener grandes diferencias.

Eso mismo ha querido comprobar Guille, un zaragozano que está viviendo unos meses allí. En su perfil de TikTok (@guillegars) suele explicar choques culturales gastronómicos y ahora acaba de subir una publicación con su experiencia en un McDonald's, algo que parece que le hacía especial ilusión. El vídeo supera las 34.000 visualizaciones.

«Sí que hay diferencia»

«Por fin visitamos un McDonald's en América», explica él sentado y con un previsible gran festín en su mesa. Guille comenta que ha pedido dos menús pero que cree que le han puesto uno de ellos en formato junior porque considera que le han servido «hamburguesitas» porque considera que son pequeñas y que se las puede comer de un solo bocado.

Una de las primeras cosas que cata es la salsa búfalo, para él «unas de las mejores del McDonalds», y que le sorprende porque «pica muchísimo más aquí». Por otro lado, Guille cata un 'nugget', que para él es «lo más emblemático» de la cadena, y concluye que «sabe absolutamente igual al de España».

También prueba una hamburguesa doble, que encuentra buenísima, y una de pollo y con este último plato nota que «sí que hay diferencia con la de España». «El rebozado está buenísimo», suspira él alucinando con su gusto. Finalmente, prueba un McFlurry de s'mores, «que son las nubecitas que metes en la barbacoa» y que, avisa, tiene una pinta tremenda. «Está increíble», destaca él, resaltando que tiene una crema que parece de s'mores fundidos.

«Me quedo con el de aquí», sentencia él al final de su publicación. Varios internautas han opinado y le han puntualizado que el helado es de 'marshmallow' («o malvavisco en español»). «El rebozado está mejor porque lo hacen todo con mantequilla», le explica otro seguidor. Además, varios 'tiktokers' le han recomendado otras cadenas de hamburguesas americanas que consideran que son mejores que McDonald's. Guille ya las tiene apuntadas.