Un español en Estados Unidos compara el McDonald's con el de nuestro país: «¿Qué me estás diciendo?»

Las grandes cadenas internacionales suelen adaptar sus productos a los gustos y costumbres de cada país. Por eso, no es raro que un menú de McDonald's en España tenga opciones distintas al de Estados Unidos, su lugar de origen. Pero, ¿cómo es realmente la experiencia de comer en un McDonald's en EE. UU.?

Sobre este tema ha hablado el usuario de TikTok @carlosmomg, un joven español que actualmente está en Estados Unidos y sube contenido sobre sus vivencias en el país. En uno de sus vídeos más recientes, ha comparado cómo es comer en el McDonald's original frente al de España.

El vídeo comienza con él entrando en el local y seleccionando su pedido desde uno de los paneles táctiles de la entrada. Después enseña lo que le han servido: las patatas, una hamburguesa Big Mac y una Coca-Cola de tamaño normal, aunque puntualiza que «en España hubiera sido más pequeña».

Al probar la comida, su conclusión es clara: todo sabe prácticamente igual. «La hamburguesa está buena, pero es una Big Mac de toda la vida», comenta. Lo mismo ocurre con las patatas, que no encuentra diferencia con las españolas. Según él, el sabor es idéntico al que ya conocemos.

Lo que más le sorprende del local

Sin embargo, lo que más le sorprende no está en la comida, sino en las normas del establecimiento. En un momento del vídeo, se fija en un cartel que indica que los clientes no deben quedarse más de 15 minutos comiendo. «¿Qué me estás diciendo? ¿En serio?», reacciona con sorpresa.

Al final del vídeo, comparte el precio del menú completo: 11,36 dólares. «No está mal», asegura, destacando que, al menos en cuanto a sabor y precio, el McDonald's estadounidense no se aleja tanto del español.