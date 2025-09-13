Un español de viaje por Zimbabue, sin palabras tras visitar un supermercado de allí: «Hay que tirar de pan para desayunar»

La visita a un supermercado suele ser rutinaria, incluso aburrida para muchos, pero suele convertirse en todo un acontecimiento cuando uno está en el extranjero y acaba descubriendo productos exóticos, precios que para nada se parecen a los que hay en España y, en general, costumbres muy distintas a la hora de hacer la compra.

Precisamente esto es lo que le ha ocurrido a Zape, un joven español que se hace llamar así y que en su cuenta de TikTok (@zapeontour) suele contar sus viajes a países remotos y poco populares. Estos días está subiendo vídeos precisamente de su viaje con un grupo de amigos a Zimbabue, un país poco turístico del sur de África que es especialmente popular por su riqueza natural.

De allí ha estado ya en las míticas cataratas Victoria, una de las más espectaculares del mundo, pero esa publicación no ha triunfado mucho a nivel de visitas. En cambio, su paso por un supermercado de allí, y los precios y productos encontrados, sí que está interesando mucho y supera en menos de 24 horas las 13.000 visualizaciones.

«Un repelente para serpientes...»

«Vais a flipar con los precios en el supermercado de Zimbabue», empieza él el vídeo desde la puerta de una tienda que, a diferencia de lo que muchos podían imaginar, es muy similar a una cadena española: amplia, con múltiples pasillos y con un gran surtido de productos de todo tipo, como la sección de frutería fresca que se ve detrás suyo.

Zape desvela que «empezamos fuerte» el vídeo y enseña un paquete de una popular marca de chucherías, que cuesta, al cambio, casi seis euros. Una amiga suya alucina con un pack de compresas íntimas de diez unidades por un euro y ella ironiza con las secuelas que puede traer este precio tan bajo.

«Nos acabamos de encontrar repelente para serpientes: 16 euros», comentan sus amigos impactados por este producto. Además, les choca especialmente otro precio. «Aquí en Nochevieja comerán Lacasitos porque como quieras comer uvas... un racimo, 7 pavos. Te gastas el sueldo», sigue la amiga.

Además, Zape se encuentra con «los míticos» cereales de arroz con chocolate que valen «casi siete euros» y por eso deduce que «hay que tirar de pan fijo para desayunar». Sus compañeros de viaje muestran a la cámara también otra curiosidad: una gran barra de jabón de manos que cuesta un euro más o menos. En cambio, un cuaderno se vende por casi nueve euros.

«También hay cosas que no son cosas caras, pero es puro vicio: galletas», acaba Zape la grabación, confirmando que hay paquetes de repostería a 0,50 dólares. En los comentarios, un seguidor constata que allí lo importado es caro y lo local barato, mientras que otro recuerda que la inflación en ese país fue «muy muy muy jodida».