Un español de viaje por Bangkok, impactado por lo que los tailandeses hacen por la calle: «Me dejó sin palabras»

Tailandia es uno de los destinos turísticos más populares de Asia, en buena parte por su combinación de playas paradisíacas, templos budistas, gastronomía deliciosa, buen ambiente nocturno y también un puesto en el que disfrutar de deportes como el buceo, senderismo o el ... yoga y la meditación. Además, ofrece precios mucho más asequibles que la competencia.

Con todo, y a pesar de que el país está muy enfocado precisamente al turismo, un simple viaje allí sirve para que uno se dé cuenta de los múltiples choques culturales. Ahora, un español llamado Mateo está visitando el país y contando sus peripecias e incontables sorpresas a través de su perfil de TikTok (@horizontemateo), que se está empezando a viralizar.

Entre otros aspectos, Mateo desvela cómo se mueve entre zonas, cómo cambia la vida diurna de la nocturna en según qué zonas o cómo le intentaron timar. Sin embargo, el que más vistitas está teniendo (más de 383.000 en solo dos días) muestra lo que se encontró paseando por un parque de la capital, Bangkok. «Me dejó sin palabras», asegura él.

«Da igual donde estés»

«Chavales, aquí en Tailandia a las 6 de la mañana y a las 8 de la tarde todo el mundo se tiene que parar y escuchar el himno», asegura él mientras está en pleno Lumphini Park. Las imágenes que enseñan lo confirman: en el vídeo se ve en concreto un carril que parece ser para practicar deporte y 'runners' con la camiseta empapada que empiezan a parar al escuchar unos sonidos de alerta que suenan con megáfonos.

En Tailandia, todos los días a las 8:00 de la mañana y a las 6:00 de la tarde, suena el himno nacional 🇹🇭. Da igual dónde estés: todo el mundo se detiene, se pone de pie y muestra respeto a la bandera. Estoy en Lumphini Park (Bangkok), y este momento me dejó sin palabras. 🙏 Un detalle cultural que sorprende a cualquiera que visita Tailandia.

Algunos de ellos aprovechan para hacer estiramientos y otros simplemente se quitan los auriculares pero lo importante de la cuestión no es su descanso, sino el motivo. Y es que, como Mateo graba, de fondo empieza a sonar una canción, que es el himno nacional de Tailandia. Entre las más de veinte o treinta personas que se ven en el vídeo, solo uno está en movimiento y ha seguido corriendo.

Al final de la canción suenan unos pitidos que avisan de que la gente ya puede seguir con su rutina y todo se reactiva. Mateo reafirma en los comentarios que esto ocurre todos los días y que en ese momento «da igual dónde estés: todo el mundo se detiene, se pone de pie y muestra respeto a la bandera». «Este momento me dejó sin palabras», sentencia el 'tiktoker' viajero.

La publicación suma ya unas 2.000 respuestas y muchas de ellas son de gente que ha vivido allí o estado de turismo y que aseguran que normalmente «no se paraba ni Peter». «Que se escuche me parece bien pero tener que estar parado no tiene sentido», opina un tal Carlos, mientras que otro internauta aplaude que se muestre el «amor a su patria, cosa que no hay en España».