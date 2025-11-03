Un español en un McDonald's en Nueva York señala los productos que no venden en nuestro país: «Sabe a piruleta roja»

McDonald's levanta pasiones y rechazo con la misma facilidad con la que tiene locales en todo el planeta. La franquicia fundada en California en 1940 cuenta con más de 40.000 restaurantes en más de 100 países, donde sirve diariamente a alrededor de ... 69 millones de personas. Entre los productos más vendidos a nivel global se encuentran el Big Mac, las patatas fritas, los McNuggets y el McFlurry, postres a base de helado.

Y como hacen todas las grandes cadenas internacionales, suelen adaptar sus productos a los gustos y costumbres de cada país. Así que no es de extrañar que un menú de McDonald's en España tenga opciones distintas al de Estados Unidos, su lugar de origen. Pero, ¿cómo es realmente la experiencia de comer en un McDonald's en EE UU?.

El creador de contenido español Abel, conocido en las redes sociales como @abelblamos, ha compartido con sus seguidores una curiosa experiencia gastronómica durante su visita a uno de los McDonald's más emblemáticos del mundo, el situado en pleno Times Square. En su vídeo, compara las particularidades del menú estadounidense respecto al que se ofrece en España y revela una serie de productos que, según comenta, resultan totalmente desconocidos en nuestro país.

Fanta de cereza, frambuesa o fresa en el McDonald's de Times Square: «Sabe a piruleta»

Nada más acceder al establecimiento, Abel se topa con un menú repleto de opciones poco comunes en los locales nacionales: el 'Double Quarter Pounder', que él mismo traduce como «medio kilo de carne», burritos dentro de la carta principal o acompañamientos como mantequilla, miel, salsa de uva o tocino «a palo seco». «Esto allí tampoco está», exclama sorprendido mientras recorre las pantallas táctiles del restaurante.

#TimesSquare #NuevaYork #NY #hamburguesa ♬ sonido original - Abel @abelblamos 🍔 ¿Cómo es un McDonald's en Nueva York? 🤔 eso es lo que vamos a ver en este vídeo, concretamente en el McDonald's de Times Square en pleno centro de Manhattan, comparamos con lo que hay en España y probamos alguna peculiaridad 👌🏼 En el próximo vídeo seguiremos viendo el propio Times Square 👍🏼 #McDonalds

Otro de los elementos que más le llaman la atención es la variedad de bebidas. En lugar de la clásica selección europea, encuentra refrescos como Fanta de cereza, Fanta de frambuesa o incluso una Fanta de fresa agotada, junto a varios tipos de tés helados y batidos de frutas. «Sabe a piruleta roja», comenta entre risas tras probar la versión de frambuesa, bebida que nunca había visto en el mercado español.

Durante su recorrido, destaca además un detalle común en los locales de Estados Unidos: cada producto indica su contenido calórico, algo que en España solo aparece de manera ocasional. «Todo tiene las calorías marcadas, hasta el café», señala.