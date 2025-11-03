Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este lunes 3 de noviembre

Un español en un McDonald's en Nueva York señala los productos que no venden en nuestro país: «Sabe a piruleta roja»

Como hacen todas las grandes cadenas internacionales, suelen adaptar sus productos a los gustos y costumbres de cada país

Un español viaja a París y compara el McDonald's con el Burger King: «Veo que la carne sobresale el pan»

Visita el único McDonald's del mundo en el que puedes comprar platos de otros países

Un español en un McDonald's en Nueva York señala los productos que no venden en nuestro país: «Sabe a piruleta roja»
Un español en un McDonald's en Nueva York señala los productos que no venden en nuestro país: «Sabe a piruleta roja»

ABC

McDonald's levanta pasiones y rechazo con la misma facilidad con la que tiene locales en todo el planeta. La franquicia fundada en California en 1940 cuenta con más de 40.000 restaurantes en más de 100 países, donde sirve diariamente a alrededor de ... 69 millones de personas. Entre los productos más vendidos a nivel global se encuentran el Big Mac, las patatas fritas, los McNuggets y el McFlurry, postres a base de helado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app