Un español va a un cine de lujo en Tailandia y se queda atónito por lo que encuentra: «No me esperaba que tuvieran...»

A pesar del auge de las plataformas de streaming, ir al cine sigue siendo una de las experiencias de ocio favoritas tanto para los amantes del séptimo arte como para cualquier persona que quiera evadirse de su rutina, mientras disfruta de una buena película ... .

Y es que nada se compara con la emoción de ver una película en una pantalla gigante, con un sonido envolvente y la energía compartida del público. Sin embargo, en los últimos años, muchos cines han apostado por ofrecer experiencias más exclusivas para atraer a quienes buscan algo más que una simple proyección.

Las salas de lujo se distinguen de las habituales por sus asientos amplios y confortables, a menudo equipados con mantas y mesitas. Además, estos cines suelen ofrecer una amplia carta, que ya no se limita solo a palomitas y refrescos, sino que incluye vinos, cócteles y platos gourmet que transforman por completo la experiencia.

Los cines 'luxury' se encuentran tanto en España como en muchos países alrededor del mundo. En este sentido, un joven español ha acudido a uno situado en Tailandia. A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@elchurchesoficial), 'El Churches' ha contado su experiencia.

Así es un cine de lujo en Tailandia

«Acompáñame a un cine de lujo en Tailandia y seguramente sea el mejor que he estado en mi vida», comienza diciendo. Tal y como muestra el joven, lo primero que hay que hacer es elegir en una pantalla la película. «Vamos a ver la de 'Chainsaw Man', que ha salido nueva», cuenta el creador de contenido: «A las 5 de la tarde, está subtitulada en inglés, así que guay».

A continuación, el creador de contenido escoge la modalidad denominada 'The Bed Cinema'. «Fijaos cómo se eligen las cosas, son camas, así que vamos a elegir esta», comenta, mientras muestra todo el proceso. El precio, desvela, es de 2.200 bats para dos personas, esto es, unos 58 euros.

Una vez pagada la entrada de cine, el cliente tiene acceso a una sala de espera de lujo antes de que comience la película: «Es increíble. Tenemos un montón de sillones, la verdad que la decoración es super lujosa...».

Sin embargo, el verdadero atractivo de esta sala de espera se encuentra en su oferta gastronómica: «Tenemos aquí un mini buffet con palomitas, puedes pillarte todas las que quieras, galletas, snacks... Si quieres leche fresca, también tienes. Te puedes hacer aquí tu propio café y pillar los refrescos que quieras, mientras esperas y cuando estés en la película».

Uno de los aspectos que más llama la atención del español es que ofrezcan vino como bebida. «No me esperaba que tuvieran también una lista de vinos». «Y ya está, una vez te haces tu bandejita de snacks para ver la película, puedes reponer luego las palomitas si quieres», continúa explicando.

'El Churches' accede a la sala de cine en la que «solo hay camas». «Aquí tenemos la nuestra. Te la preparan con unas zapatillas de estar por casa, una manta y esto es como para dos personas», cuenta. Al lado, el cliente tiene una mesa donde colocar su bandeja con comida y bebida, y que cuenta con un cargador inalámbrico.

Además, existe la posibilidad de «controlar la cama y ponerla a tu gusto» con un mando. «Nos vamos a echar para atrás un poquito...», cuenta el creador de contenido, que se dispone a ver la película. «Menos mal que está subtitulada en inglés», comenta.

A su salida de la proyección, el español se muestra muy satisfecho con la experiencia: «Película terminada, ha estado guay, la verdad que ha habido bastante acción, sobre todo al final, pero ha merecido totalmente la pena».