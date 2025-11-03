Un español sale de lo convencional y cruza el río de Nueva York para ver otra ciudad: «En un futuro esto va a ser...»
Hace un recorrido de más de cuatro minutos que merece echarle un vistazo si vas a EEUU
Visitar Estados Unidos suele asociarse automáticamente con Nueva York o Los Ángeles. Sin embargo, siempre se pueden explorar otros destinos alternativos que ofrecen una perspectiva distinta del país.
Por ejemplo, Jersey City, en el estado de Nueva Jersey, una urbe que se ... encuentra justo al otro lado del río Hudson, frente a Manhattan. Lugar desde el que, por cierto, se puede ver el skyline neoyorquino pero sin el agobio que genera esa gran concentración de personas por ser un destino turístico masificado.
Uno de esos visitantes curiosos es Abel Blamos, un español que se autodefine en la descripción de su perfil de TikTok como un descubridor de «cientos de lugares». En uno de sus últimos vídeos realizó un recorrido de más de cuatro minutos por Jersey City con su cámara en mano.
@abelblamos 🇺🇸 Hoy cambiamos de estado a Nueva Jersey, concretamente a Jersey City, la ciudad que está al otro lado del río Hudson, frente a Manhattan. Se trata de una ciudad muy americana tal y como vemos a lo largo de este vídeo clásico con imágenes del lugar de por medio 📸 #NewJersey #EstadosUnidos #Americano #NuevaYork #viajando
Dice encontrarse frente a una ciudad «100% americana» por sus características arquitectónicas, aunque es cierto que se respira tranquilidad y un cierto silencio. «Aquí no son como en Europa, yo creo que son un poco más pequeñas, porque las de Europa son mucho más antiguas y aquí pues las tienen más sencillas, ¿no?», se pregunta sobre las iglesias que se va encontrando a su camino.
A medida que avanza va comentando los detalles que más le llaman la atención. «Aquí ves coches mucho más enormes en general. Este coche peculiar, todo esto no lo ves en Europa», dice.
Otra de las cuestiones que no pasan desapercibidas para él son los rascacielos de Jersey City. «Vemos que Nueva York tampoco es la única que tiene rascacielos, porque Jersey City los tiene y bastante altos y nuevos… de aquí a un futuro yo creo que esto va a ser una extensión de Manhattan, ¿no?», vaticina.
Un símbolo de modernidad, aunque, por otro lado, este español comenta un aspecto importante. «Tendrán que hacer algún puente más porque para ir hasta Manhattan, que está al otro lado del río, tienes que coger sí o sí metro, autobús o lo que sea, pero si vas andando te tirarías dos horas y pico».
Su experiencia muestra cómo destinos como Jersey City pueden ofrecer al turista europeo una mirada diferente de Estados Unidos
