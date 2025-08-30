Un español en Marruecos enseña el complemento que tienen las casas y que en España están prohibidas: «La ley de protección de datos...»

¿Intimidad o seguridad? Es el debate que se desprende de uno de los últimos vídeos de metajohn, un futurista español de viaje en Marruecos. En su cuenta de TikTok ha dado a conocer lugares diferentes del país o abordado situaciones que le han resultado llamativas.

En el vídeo, el creador de contenido comienza con una frase que capta la atención de los seguidores: «Os voy a enseñar algo prohibidísimo en España pero que en Marruecos muchas casas lo tienen». Tras ello, enfoca una vivienda con una cámara de vigilancia en la fachada, explicando que este tipo de dispositivos graban a la vez que informan de manera sonora al peatón que está siendo vigilado. «Fijaos, a ver si se escucha. Dice: 'cuidado, estás bajo vigilancia'», comenta.

Con este clip, este español pone de manifiesto el contraste legal entre ambos países y, también, da lugar al debate sobre la percepción de la seguridad, la privacidad y la legalidad en distintas culturas.

No es una cámara fija

Uno de los aspectos más llamativos es el hecho de que la cámara sigue el movimiento de las personas. «Te puedes mover y la cámara, si os fijáis, os sigue continuamente», comenta.

@metajohn.xyz Esto está prohibido en España pero permitido en Marruecos. La vigilancia al exterior sólo está permitida para las fuerzas públicas pero no para un particular fuera de su hogar. En este caso, vemos como nos graban y reconocen facialmente cámaras en la vía pública. ♬ sonido original - metajohn

Un tipo de vigilancia que contrasta claramente con la normativa vigente en España, donde la ley de protección de datos no es para nada flexible en lo que respecta a cámaras de seguridad privadas que enfocan a la vía pública. «Esto está prohibidísimo en España», reconoce este futurista, que añade que las sanciones impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos pueden oscilar entre los 300.000 euros y el millón de euros.

En Marruecos, sin embargo, no son tan estrictos en este aspecto. Su uso está más normalizado socialmente hasta el punto de que en muchos barrios residenciales del país es habitual ver cámaras en las fachadas, especialmente como medida de prevención ante posibles actos vandálicos.

Una medida para priorizar la seguridad pero que ha generado un debate entre los usuarios en los comentarios del vídeo. Muchos consideran que en España sería necesario para evitar problemas que están a la orden del día como el de la okupación.