Un frutero explica por qué vende más productos de Marruecos que de España: «Principalmente porque...»

Un frutero explica por qué algunos productos se venden más de Marruecos que de España

Al comprar en los supermercados o en los comercios de barrio como las fruterías son muchas las personas que se fijan en que lo que están comprando es producto nacional y no procedente de otros países con el objetivo de ayudar al campo y la economía española.

Uno de los países de los que España importa algunos alimentos es Marruecos que, no obstante, ocupa el octavo lugar en la lista de países con mayores importaciones. Entre los productos que más se importan de este país están, por ejemplo, los frutos rojos o las hortalizas frescas.

Un frutero que utiliza su perfil de TikTok (fruterodelbarrio) para mostrar los productos y precios de su local recibió un comentario a uno de ellos de otro usuario en el que le decía que no comprase nada de Marruecos porque de allí procedían, por ejemplo, judías y arándanos.

El profesional decidió contestar a esta cuestión y ha explicado por qué compra productos procedentes de este país y por qué en algunos casos se venden más.

El motivo por el que se venden más judías de Marruecos

En concreto utilizó el ejemplo de las vainas o judías. «El 90% de las ocasiones son de Marruecos. ¿Por qué crees que es?», preguntaba a sus usuarios.

«Claro que me gustaría tener producto nacional que para mí es lo mejor y me gustaría que las vainas también», comenzaba explicando antes de resolver el interrogante e insistiendo en que la mayoría proceden del país africano.

«Pongamos que el otro 10% son de España. Hay que venderlas a cinco o seis euros el kilo. Las de Marruecos 1,99 o 2,99», señalaba como primera razón. «A la gente le da igual. La pela es la pela. No estamos nadie para tirar dinero», señalaba.

En segundo lugar, este frutero recordaba que nuestro país también «exporta mucho y Europa lo paga». Es por ello que son más caras las judías procedentes de Almería, por ejemplo, que las de Marruecos «entre otras muchas cosas».

«Nosotros nos debemos a nuestros clientes», zanjaba. En cuanto a los arándanos, este frutero ha mostrado que en su tienda tiene también arándanos procedentes de España, concretamente de Huelva.

Fueron muchas las reacciones que generó estas respuesta. Aunque algunos admitían que compran más «según el bolsillo» sin importarle tanto la procedencia, otros le reprochaban directamente vender judías.

«Vendo lo que mi clientela demanda. Si no se vendiesen esas vainas no las tendríamos, pero se venden», conestaba contundente. También algunos usuarios aseguraban que preferían pagar, a lo que este frutero les ha contestado que «mucha gente dice eso, pero a la hora de la verdad» miran más el bolsillo. Otra de las cosas que ha precisado es que las judías que no se exportan porque directamente son de España son más caras también «por los impuestos y por los requisitos obligatorios de la producción».