Pedro Ruiz hace un llamamiento urgente a TVE tras lo que ha visto en 'La familia de la tele': «Es un bochorno»

'La familia de la tele'no ha tenido el comienzo dulce y la buena acogida que podían esperar desde que se estrenó el pasado 6 de mayo. Aunque para muchos ha supuesto un soplo de aire fresco para la cadena, para otros es una muestra de despretigio y decisiones cuestionables en Televisión Española.

Preba de ello es que desde el sindicato USO RTVE han trasladado en varias ocasiones su disconformidad con la nueva apuesta de la pública.

«RTVE necesita propuestas frescas, sí. Pero también necesita rigor, calidad y una dirección que sepa dónde está y hacia dónde quiere ir», o «Ni el tono ni la forma de este programa es lo que se espera de una televisión pública», son algunas de las palabras que los trabajadores de la Coporación han trasladado en diferentes comunicados.

Esta mala acogida también se ha respaldado por los datos de audiencia del programa, que el pasado martes 13 de mayo marcaba un nuevo mínimo en la sobremesa, donde apenas promedia un 6.7% de cuota y 559.000 espectadores, un punto menos que su anterior mínimo. Aunque llevan menos de dos semanas de emisión, muchos ya sentencian el fracaso del magacín.

Pedro Ruiz, muy crítico con 'La familia de la tele'

Uno de los que comparte esta visión es Pedro Ruiz, rostro muy presente en la TVE de hace décadas con programas como 'La noche abierta', que ahora muestra su indignación porque la cadena pública haya dado cabida a un formato como el que lidera María Patiño. Y es que el presentandor a sumado una publicación más en sus redes sociales, esta vez mediante un extenso vídeo en Instagram, donde no solo arremete contra 'La familia de la tele', sino también contra los «jefes de la cadena y los de la productora».

Además hace referencia a sus intentos de participar en los nuevos proyectos de RTVE y a las posibles consecuencias que puede acarrear que se pronuncie tajante contra este programa. «Esto que voy a decir hoy seguramente me cerrará un poco más las puertas de Televisión Española, pero creo que, lejos de mis intereses, debo decirlo», comienza expresando Pedro Ruiz.

Aprovecha, además, para agradecer «mucho a José Pablo López, que hace un año y medio me permitiera hacer un especial que significaba el final de 20 años imposibilitado de trabajar en TVE, a la que le presento proyectos permanentemente. Convenimos entonces recuperar 'La noche abierta', pero ya hace un año y medio que no sé de la cuestión. Sin embargo, reitero que le agradezco mucho lo antes dicho», comenta, refiriéndose al programa que le trajo de vuelta a la tele a finales de 2023 pero no obtuvo muy buenos resultados de audiencia y no consiguió prosperar.

Seguidamente, el catalán quiere dejar claro que sus palabras no van «contra ningún partido político ni a favor de otro, va sobre en favor del prestigio de la televisión pública española», y continúa exponiendo su indignación:

«Ayer aparecía un rótulo en 'La familia de la tele', que decía: 'Si sabes algo de un famoso y puedes demostrarlo, llámanos', en la televisión pública. Es la mayor iniquidad que recuerdo, un bochorno que ninguno de los que hemos pasado por ahí supusimos que ocurriría nunca. Una incitación a la delación infame y sin ética alguna».

«Es la mayor iniquidad que recuerdo, un bochorno que ninguno de los que hemos pasado por ahí supusimos que ocurriría nunca. Una incitación a la delación infame y sin ética alguna» Pedro Ruiz Presentador

Con esto añade que, lo que él considera una aberración televisiva, no es culpa de los presentadores o colaboradores, si no que la responsabilidad es de los jefes, «de la cadena y de la productora», exponiendo que esto «define la ética de los mandantes».

Un llamamiento «por el prestigio de TVE»

Pedro Ruiz también sostiene que «muchos piensan esto que digo yo y no se atreven a decirlo por las represalias, yo lo hago aunque sé que me va a perjudicar», volviendo a hacer referencia a su último proyecto con TVE y a sus posibilidades de trabajar con la cadena.

Finalmente, hace lo que se da a entender como un llamamiento urgente a lo que él define como «estrellas actuales de la casa, algunas muy amigas mías», para que intenten parar un contenido como el de 'La familia de la tele' que, a su juicio, está desprestigiando y destruyendo la cadena pública.

«Broncano, Buenafuente, Fortes, Silvia Intxaurrondo, Carlos del Amor, Cayetana Guillén, José Mota y otros muchos, no se queden callados. No sé si volveremos a vernos en la casa, pero no dejéis que esta situación empeore más con el silencio. Atentamente, por el prestigio de Televisión Española», finaliza el presentador, que ha etiquetado en la red social a todos los que menciona en su vídeo.