Una enfermera dermoestética explica cómo eliminar las manchas de acné: «Si no dejas de...»

A veces, diferentes condiciones como el estrés, los cambios hormonales, la alimentación o incluso el uso de mascarillas pueden hacer que nos aparezca acné. Aunque es algo muy común, muchas personas no saben cómo reaccionar ni cómo tratar correctamente las marcas que deja.

Sobre este ... tema ha hablado Marta Díez, una joven enfermera especializada en dermoestética que comparte en redes sociales diferentes consejos sobre bienestar y salud de la piel. En uno de los vídeos más recientes de su cuenta de TikTok, explica cómo eliminar las manchas de acné y qué productos o ingredientes pueden ayudarnos dependiendo del tipo de marca que tengamos.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión