Una farmacéutica aconseja hacer esto si se te cae el pelo: cinco pasos para tener una melena saludable

Una farmacéutica aconseja hacer esto si se te cae el pelo: cinco pasos para tener una melena sana La experta Mari Carmen Padilla ha publicado un vídeo en TikTok en el que ofrece varios consejos para evitar que el cabello se dañe y mantenerlo fuerte

El cuidado del pelo es tan importante como el de cualquier otra parte del cuerpo. Hay quien lo hace por cuestiones estéticas. Y es que, un cabello sano y con buen aspecto mejora la apariencia de cualquier persona. Sin embargo, esta acción va más allá de lo físico.

Desde DH Vital explican que el pelo protege el cuero cabelludo de los «rayos UV del sol, del viento y de la contaminación». También evita la aparición de caspa, la picazón y la propagación de bacterias y hongos. Además, ayuda a prevenir su envejecimiento prematuro y su caída.

Para lucir una melena fuerte y saludable, es importante tener una buena higiene e incorporar a nuestra rutina ciertos productos y técnicas. Por este motivo, la farmacéutica Mari Carmen Padilla Sequera ha revelado los pasos que hay que seguir para cuidar nuestro pelo al máximo.

Cinco consejos de una farmacéutica para evitar la caída de pelo

La farmacéutica Mari Carmen Padilla Sequera ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok en el que ofrece cinco consejos para evitar la caída de pelo y recuperar una melena sana y bonita.

1 Forma de secar el pelo

Mari Carmen Padilla indica que al salir de la ducha no hay que frotarse el pelo con la toalla «como si no hubiese un mañana». «No hagáis eso porque os lo estáis cargando. Ese movimiento lo que va a hacer es dañarlo», advierte.

La experta recomienda ir dándole toquecitos poco a poco y con mucha delicadeza.

2 Técnica de desenredado

La farmacéutica dice que, por lo general, la gente se desenreda el pelo de arriba hacia abajo. No obstante, esto es un error porque, según explica, lo que hacemos es arrancarlo y partirlo. «Hay que ir de abajo hacia arriba», aclara.

3 Elección del cepillo

Mari Carmen Padilla subraya que la elección de un buen cepillo «es muy importante». ¿Y cuál es el adecuado? La profesional responde esta duda: «Debe ser flexible y tener las cerdas naturales, que son las mejores. Huid del plástico».

Asimismo, la mujer sostiene que los filamentos tienen que estar separados para evitar que los mechones se partan.

4 La almohada

La farmacéutica considera que nadie tiene en cuenta la almohada, pero asegura que esta «influye en el pelo y en la piel». «Lo mejor que podéis hacer es compraros una funda de seda. Va a hacer que el cabello no se caiga tanto y se seque menos», aconseja.

5 Acudir a la farmacia

Por último, Mari Carmen Padilla declara que es fundamental acudir a la farmacia y preguntarle al profesional cuál es el tratamiento tanto tópico como suplemento oral que podemos tomar para la caída del cabello. «En caso necesario, será derivado al dermatólogo ni no se trata de algo normal, estacional o fisiológico», concluye.