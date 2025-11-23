Suscríbete a
ABC Premium

SALUD

Antonio Escribano, médico nutricionista, explica por qué deberías echarle una cucharada de aceite al café: «Lo llevo haciendo desde hace 50 años»

Según Escribano, el AOVE estimula la actividad de la vesícula biliar y favorece su vaciado, lo que reduce el riesgo de que se formen piedras

Los médicos españoles no tienen dudas: el aceite de oliva virgen extra es la mejor grasa para alimentarnos

El nutricionista Antonio Escribano en el programa 'Salud al día'
El nutricionista Antonio Escribano en el programa 'Salud al día' Canal Sur
Antonio Távora

Antonio Távora

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

¿Te imaginas empezar el día con café… y dos cucharadas de aceite de oliva? Para muchos puede sonar extraño, pero para el médico y nutricionista Antonio Escribano es una práctica diaria que ha seguido durante casi cinco décadas. Así lo explicó recientemente ... en el programa 'Salud al día' de Canal Sur, y que ya había comentado en un vídeo en su cuenta de Instagram (@drantonioescribanozafra), donde contaba los motivos y beneficios de su ritual matutino.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app