Una experta en metabolismo señala el único método realista para perder grasa abdominal: «En el gimnasio es lo más eficiente»

La Navidad está a la vuelta de la esquina, con todo lo que eso implica. Cenas familiares con alto consumo calórico, exceso de azúcares, grasas o alcohol, largas sobremesas donde se pica hasta la saciedad... En definitiva, todo apunta a que durante el periodo navideño ... se ganarán unos kilos de más.

Si tu intención es no privarte de esos homenajes y del disfrute de esta época especial del año, se puede anticipar esta ingesta desmedida con ejercicio físico para intentar atenuar lo máximo posible esos excesos.

Ahora, a justo un mes de la Nochebuena, puede ser un buen momento para empezar a perder esa grasa abdominal que sobra y que con la Navidad puede ir a más. O para generar ese hábito en tu metabolismo y que el exceso de esta Navidad no tenga mayores consecuencias.

Tengo un Plan, el podcast presentado por Juan Domínguez y Sergio Beguería, llevó a su programa a una experta en metabolismo para explicar a la audiencia cuál es el método más eficiente para la pérdida de grasa abdominal. Una de las conclusiones que se extraen de sus testimonios es que todavía existen muchas ideas equivocadas en este sentido.

El método más eficiente para la pérdida de grasa abdominal

Isabel Belaustegui es una médica española especializada en Medicina Integrativa y Nutrición y autora del libro 'Optimiza tu Metabolismo', donde aborda la flexibilidad metabólica. No solo habla de esta cuestión en su obra, sino que da algunas pinceladas de ello a la vez que explica el método más eficiente para la pérdida de grasa abdominal.

«En el gimnasio mucha gente se pone a hacer abdominales para quemar la grasa abdominal»

«Hasta hace nada la pérdida de peso se basaba en la cuenta de calorías. Si consumo menos calorías de las que gasto, pierdo peso, pero es que nuestro cuerpo no funciona así», expone esta especialista.

La grasa abdominal no es algo tan simple como esa suma y resta de calorías. «Hay un exceso de grasa en el cuerpo, un problema de resistencia a la insulina. Cuando nuestras células no responden bien a la insulina, se favorece la inflamación descontrolada, el desarrollo de diabetes y enfermedad cardiovascular, que están en la cabeza en causas de muerte hoy en día».

Por eso, recalca, conviene controlar esta grasa que se acumula en la zona abdominal del cuerpo... pero siempre haciéndolo de una forma correcta. Es al llegar a este punto donde señala la confusión que existe al respecto. «En el gimnasio mucha gente se pone a hacer muchas abdominales para quemar la grasa abdominal. Lo más eficiente a nivel físico de entrenamiento para quemar la grasa abdominal es el entrenamiento de fuerza, así que va a ser mucho mejor que se ponga a hacer jalones, sentadillas, peso muerto, dominadas...».

«Va a ser mucho mejor hacer jalones, sentadillas, peso muerto, dominadas...»

Belaustegui no utiliza el término «eficiente» por casualidad o error. «Quiere decir que con el mismo esfuerzo y tiempo vas a obtener más resultados». Con esto, destierra concepciones equivocadas sobre ejercicios de cardio. «Correr enforrado de plástico para sudar mucho... Ahí lo que pierdes es agua, no grasa. Hacen eso, luego se pesan en la báscula, ven que tienen 1 kg menos y piensan que han quemado 1 kg de grasa, pero no, se ha deshidratado 1 litro de agua. Probablemente ha servido de menos de lo que esperaba y encima eso favorece la oxidación, el envejecimiento, el daño y la lesión articular», advierte.