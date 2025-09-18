Una cubana en España alucina con la playa de Santander: «Si la vieran en fotos parece Mallorca»

Anita Mateu es una cubana viviendo en Galicia, y emplea su cuenta de Tik Tok para contar su día a día y aquellas cosas que le encantan de España o que echa de menos de Cuba. En uno de sus últimos vídeos, la creadora de contenido alucina con la playa de Santander en uno de sus viajes por territorio nacional.

Y es que las redes sociales nos permiten a diario descubrir realidades sin tener que movernos a ellas. Seguro que muchos ya conocen la maravillosa costa de Cantabria, y sin embargo a otros les hará viajar hasta ahí. Cantabria registró más de 2,1 millones de turistas en 2024, un año que batió récords en el sector. Esta cifra incluye tanto turistas nacionales como extranjeros que visitaron la región.

«Esto no es Mallorca, es Santander, y quiero que vean esta playa», dice la creadora de contenido al inicio de la grabación, en la que hace un barrio por una de las playas cántabras.

Una publicación, no obstante, que tiene comentarios para todos los gustos. «Muy bonita pero el agua en Santander es incompatible con la vida», dice una, a lo que otro contesta que «en Mallorca no se bajan 80 escalones para ir a la playa». Una reacción que no deja indiferente a sus casi 300 mil seguidores en la citada plataforma digital.

Playa de Mataleñas, una de las más bonitas de toda Cantabria

En la publicación el arenal al que se refiere la chica es la playa de Mataleñas: «Una playa de gran belleza, situada en las inmediaciones de la ciudad de Santander, entre Cabo Menor y Cabo Mayor, ocupando una cala al abrigo de altos acantilados. El acceso se realiza a pie por una empinada escalinata», indica Turismo de Cantabria en su web.

«Estoy sorprendida con España por toda su belleza en cada rincón», cuenta Anita, que invita a sus seguidores a conocer toda la geografía española porque «es mágica».