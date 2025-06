Una colombiana que vive en Madrid, tajante con el carácter de las españolas: «Les da resultados»

Aunque la globalización esté provocando que las nacionalidades cada vez se parezcan más, cada cultura tiene una manera de pensar y comportarse muy marcada por sus orígenes y normas no escritas. Así, por ejemplo, el carácter de los españoles, más allá de las particularidades de cada región, suele ser abierto, sociable, cálido, relajado con el tiempo pero apasionado en sentimientos.

Nuestra manera de ser, de hecho, es fuente de tópicos y estereotipos, igual que la que lo es la de todas las nacionalidades del mundo. En todo caso, quienes tienen la oportunidad de conocer bien a los españoles, como los extranjeros que se instalan aquí, tienen conocimiento de causa a la hora de hablar.

Laura Vargas, una colombiana que lleva cuatro años viviendo en Madrid, quiso recientemente hablar precisamente del carácter que tienen las españolas a partir de lo que ella ha podido tener. Lo ha hecho en su perfil de TikTok (@lau.vargas64) y su opinión se ha viralizado hasta el punto de haber superado las 340.000 visitas en unos pocos días.

«No es algo generalizado pero...»

«El carácter de las españolas es algo diferente a lo que yo conocía», empieza ella su vídeo. Antes que nada ella quiere descartar que su reflexión tenga que ver con una cuestión de si unas son más sumisas que las otras, algo que cree que está en la mente de muchos, también por cuestión de estereotipos. «En Colombia tú encuentras de todo» y ejemplifica que sus compatriotas de la zona de Santander «son muy muy bravas».

Lau explica que está viendo una serie, 'Valiendo madres' (Prime Video) en la que sale una española que «representa tan bien» el carácter que ha encontrado aquí. «No es algo generalizado, obvio, no es que todos sean así pero he visto que en gran parte predomina ese carácter», sigue ella antes de explicar cómo es precisamente.

«Es una mujer inconforme», dice sin querer entrar en si es positivo o negativo. Lau se limita a confesar que a ella le gusta «porque veo que les da resultados». «No se conforman con cualquier cosa y no te están poniendo una buena cara si en realidad no tienen ganas de eso», remarca ella, poniendo énfasis en que en Latinoamérica se cría mucho fomentando lo contrario. Ella incide que no habla de sumisión, sino de «poder expresar lo que te dé la gana sin temor a lo que el otro vaya a pensar».

Lau insiste que le parece «curioso» y viene a decir que le gusta que en España cuando a una no le gusta una relación o trabajo pueda cambiarlo fácilmente. Además, añade que la gente va por la vida siendo como es y que sus compatriotas tienden a arreglarse más. «Aquí veo todo como muy relajado por parte de ellas y me parece muy 'cool'», insiste.

Por otra parte, la colombiana destaca considera «muy chistoso» cuando dos mujeres con el mismo carácter coinciden y se pregunta, además, si esto se inculca desde la crianza porque ha visto en el colegio de sus hijas que hay perfiles con «ese mismo comportamiento». Para acabar, y cogiendo el hilo de otras extranjeras afincadas en España que han hablado de ello, Lau confirma que le es difícil «hacer amigas españolas». «Suelen tener su grupo cerrado», expone, antes de comentar que ella ha podido conectar con alguna compañera de trabajo, «pero no es una cosa fácil».