Un chino explica cuánto dinero puede ganar un bazar en España: «No es tan fácil»

En 2024, había 198.805 personas de nacionalidad china en España. Una comunidad que ha ido creciendo en los últimos años y que desde los años 90 ha ido dejando una huella significativa en nuestro país gracias a la creación de bazares, bares o fruterías como pilares en su inserción laboral.

Su presencia está consolidada en la restauración y el comercio minorista. En el podcast 'Un chino y medio', programa presentado por los influencers @chickenpapii y @jiajunyin2, se habló recientemente sobre este asunto. Y es que una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido la explicación de la apertura de los bazares.

El idioma es una de las claves por las que terminan emprendiendo en bazares

Según estos dos creadores de contenido, los chinos siempre apuestan por abrir bazares cuando llegan a España. «Son los ámbitos más estables», afirmó Jiajun Yin, que ha trabajado durante años en el bazar de su padre.

El idioma es una de las grandes razones por las que terminan emprendiendo este tipo de negocios. «En un bazar no usas el idioma, tú usas fondo derecha», apunta entre risas mientras ahonda en que se puede ademar prescindir de cualquier explicación.

El joven responde al potencial de ganancias de estos negocios y confirma en el vídeo que se puede conseguir tener «un Mercedes de 80.000 euros con un bazar» dependiendo de la zona en la que está, los metros que tiene o si hay competencia directa cerca. «Pero se puede tener», asegura.

La facturación anual de estos locales oscila, según indican los expertos, entre los 100.000 euros. Sin embargo, no todo es positivo para los dueños de estos locales. La competencia en el sector, el precio del alquiler y que la gente robe son algunos de los inconvenientes a tener en cuenta.

El joven incide en que para que el negocio les salga rentable «tienen que valorar el alquiler, tienen que valorar que la gente le 'chorrimanguee' cosas...». Chickenpapii aprovecha esto para preguntarle si estaba dando vueltas comprobando si había robos y Jiajun afirma que sí. «Al principio, cuando teníamos un bazar más pequeño, mi padre no dormía por las noches porque se preocupaba que no le fuese bien el bazar. Que nos roben era perder dinero», recuerda él sobre los inicios del negocio familiar, no sin antes aclarar que «no es tan fácil ganar dinero».