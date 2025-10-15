Pedro Ruiz, claro sobre el saludo de Sánchez y Trump en la cumbre de Egipto: «Se apretaron las manos como si fueran...»

El pasado lunes 13 de octubre tuvo lugar en Egipto la cumbre para la paz en Gaza. Allí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el encargado de saludar a diferentes dirientes de los países invitados al complejo egipcio de Sharm ... el Sheij.

Tras un letrero en el que se podía leer 'Peace 2025', el mandatario estadounidense recibió uno a uno a líderes mundiales como el rey Abdalá II de Jordania; el presidente francés, Emmanuel Macron; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; el presidente palestino, Mahmud Abás; o el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Entre ellos también se encontraba el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. El encuentro de este con Trump era uno de los más esperados para los españoles, ya que hace solo unos días, el líder estadounidense dejaba caer la amenaza de expulsar a nuestro país de la OTAN si no alcanza un gasto de al menos el 5% del PIB en Defensa. Sobre este aspecto preguntó Trump momentos después a nuestro presidente, mostrando cierto reproche, aunque añadiendo que España estaba haciendo un «trabajo estupendo» en lo económico.

Volviendo al saludo entre ambos mandararios este, lejos de ser frío, o breve, llamó la atención de muchos al ir acompañado de sonrisas, un pequeño tirón de manos que empezó Trump y devolvió Sánchez y un breve intercambio de palabras, todo ello dando una imagen que transmitió cordialidad pero algo de tensión.

Por su parte, el magnate estadounidense se despidió con un par de palmadas en la mano al presidente español, cosa que este contestó pasando la mano por el brazo de Trump al abandonar el estrado.

Pedro Ruiz no se corta al hablar sobre el saludo de Trump y Sánchez en Egipto

Un encuentro de apenas unos segundos que ha dado mucho que hablar tanto dentro de la política nacional e internacional como para muchos ciudadanos de a pie, dándose diferentes interpretaciones según la percepción personal de cada uno. Uno de los que ha compartido su parecer sobre la estampa entre ambos presidentes ha sido Pedro Ruiz.

El artista, que acostumbra a publicar diferentes opiniones sobre todo tipo de temáticas a través de su cuenta de X, ha analizado el saludo de los líderes español y estadounidense de manera clara y directa: «Muy sonrientes, parodiando a la Pantoja en su famoso 'dientes dientes', Trump y Sánchez se apretaron las manos como si fueran los testículos. Qué divertidas y caras son estas parodias», se puede leer en la red social.

Con estas palabras, Pedro Ruiz se muestra crítico ante lo que considera un saludo donde las sonrisas fueron falsas y el apretón de manos le sugirió una lucha masculina de egos. A su vez, refiriéndose al momento como «parodias» «divertidas y caras», el presentador podría dar a entender que este tipo de interacciones son banales y costosas a diferentes niveles para los ciudadanos.