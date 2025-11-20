Juanma Castaño no da crédito con la petición del Barcelona a Lewandowski: «Suena a cachondeo pero me parece peligroso»

En las últimas horas se ha publicado en Polonia la biografía de Sebastian Staszewski sobre Robert Lewandowski ('Lewandowski. Prawdziwy'; 'Lewandowski. El verdadero'), que desvela una petición del FC Barcelona al delantero que ya está dando que hablar.

Su autor ha recogido en el ... libro la propuesta que recibió Lewandowski de uno de los directivos del club a falta de dos jornadas para la conclusión de la temporada 2022-23, la primera del polaco en el Barça.

Con el título ya matemáticamente en poder del Barcelona al sacar más de diez puntos de ventaja al Real Madrid, el conjunto de Xavi afrontó las dos últimas jornadas con la tranquilidad de no dejar los deberes para el final. Fue ahí cuando desde la cúpula de la entidad se le indicó a Lewandowski que no engordara sus cifras goleadoras.

«¿Se imaginan ustedes que le dice el presidente al portero 'déjate meter goles'?» Juanma Castaño

En ese punto, el polaco, contratado al Bayern en verano de 2022, sumaba 23 tantos. Acabó siendo máximo goleador del campeonato y con cierta holgura sobre Benzema (19), que afrontó las dos últimas fechas de la Liga con cinco goles de desventaja sobre su máximo rival por el pichichi.

El Barça ya tenía el trofeo y no veía peligrar el título honorífico de máximo goleador para uno de sus jugadores, así que consideró que debía atender sus necesidades económicas, motivo por el que propusieron al polaco que no marcara más. En caso de llegar a los 25 goles en la competición nacional, el club habría tenido que pagar 2,5 millones de euros al Bayern. Una cláusula en el contrato que el Barça se quiso ahorrar a toda costa. Y lo hizo.

La reacción de Juanma Castaño

Según detalla el libro, Lewandowski se quedó sorprendido ante tal petición porque nadie le había pedido a lo largo de su carrera nada parecido.

Una vez conocida esta historia, ha sido objeto de debate en El Partidazo de la Cadena COPE, donde su presentador, Juanma Castaño, ha sido tajante.

«Esto, que suena un poco a cachondeo, a mí me parece que es peligroso, alguien puede interpretar que se está manipulando la competición. Contra los que jugó el Barça en esas dos jornadas supongo que tendrían algo en juego respecto a terceros». En efecto, por ejemplo, el Celta logró la permanencia en la última jornada ante el Barça, un partido en el que el polaco jugó los 90 minutos.

«A esos terceros les interesaría que los jugadores que están en el campo lo den todo para intentar ganar el partido. ¿Se imaginan ustedes que le dice el presidente al portero 'déjate meter goles'? Es que va contra el deporte. Al principio te suena un poco a cachondeo. Pero luego, si lo analizas, piensas que en el fútbol no debería haber una orden a un jugador de que no haga bien su trabajo», expresó Juanma Castaño.