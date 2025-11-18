Suscribete a
Sánchez, sobre el caso Cerdán: «El Gobierno ha colaborado con la Justicia y ha actuado con contundencia»

La Audiencia de Barcelona admite la querella contra Laporta por una estafa de 100.000 euros

Ahora será el juzgado de instrucción el que decidirá si lo cita a declarar junto a Rafael Yuste, Xavier Sala i Martín y Joan Oliver

Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha acordado admitir la querella contra el presidente del Barça, Joan Laporta, así como contra el vicepresidente deportivo del club Rafael Juste, el exdirectivo Xavier Sala i Martín y el exdirector de TV3 y antiguo propietario del CF ... Reus Deportiu, Joan Oliver, por una presunta estafa de 100.000 euros a una inversora, M. T. A. P. quien, a través de una intermediaria, depositó dicha cantidad en dos sociedades vinculadas a los querellados, Core Store SL, CSSB Limited, a cambio de obtener una rentabilidad.

