Pide un café con hielo en un bar de España y lo que pasa al pedir la cuenta le deja sin palabras: «Que alguien me explique»

Muchos no pueden empezar el día sin él y a su alrededor surgen infinidad de charlas. Incluso citas para recordar. El cáfe es la segunda bebida más consumida del mundo, por detrás del agua, y según la literatura científica su consumo moderano podría tener efectos beneficiosos para nuetra salud. Eso sí, las virtudes se le atribuyen solo al café. Solo o con hielo. Eso no influye. Y más ahora que en verano y con las altas temperaturas muchos son los que piden esta bebida más fresca de lo habitual.

El café con hielo es una de las consumiciones preferidas de millones de españoles en verano En los últimos meses, sin embargo, ha empezado a provocarse una polémica porque algunos bares han comenzado a cobrar un extra por el hielo que en ocasiones es simbólico pero que, otras veces, no tanto.

El usuario de Threads @juan_sjs ha mostrado indignado una foto del ticket de un bar en el que le cobraron un suplemento de 40 céntimos por el hielo del café, osea que como eran dos cafés consumos el total asciende a 80 céntimos.

https://www.threads.com/@juan_sjs/post/DL911mgowYR?xmt=AQF0t9_7cE2aRN-QT0Dmm3jCSc-SUNg8hRdxrXgo-qaOKg

«Que alguien me explique si me tengo que ir acostumbrando a pagar los hielos por separado del café... Lo de los casi 8 euros por 3 cafés es lo de menos...», resalta el usuario enfadado.

«¿Por qué te deberían regalar el hielo?», pregunta una de las usuarias ante la indignación del protagonista de esta historia. Y es que muchos han defendido el gesto del hostelero, mientras que otros tantos se han puesto de parte del consumidor.

«Me vais a decir de todo pero yo no lo veo mal, el café y el hielo son dos artículos diferentes, el bar tiene que comprar ambos, pues se cobran ambos, otra cosa es que por cortesía te pongan ellos el hielo cuando pides un refresco que se suele tomar frío por ejemplo, pero si en este caso eres tú el que pide el hielo para un producto caliente entiendo que lo cobren», apunta uno de los comentarios en esta red social, en la que otro sostiene que «deberían pone en la carta, café con hielo tanto dinero y así se acaba el dilema».

«A mí me parece una desfachatez que te cobren a 40 céntimos el hielo. Una locura. Yo no volvería. El otro día a mi madre le cobraron 50 centimos extra por pedir un poco de agua caliente para diluir el café que estaba muy fuerte. Yo me quedé loca», indica otra de las seguidoras.

La OCU aclara si es legal que los bares te cobren el hielo, el agua o los cubiertos

La Organización de los Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido aclarar este y otros hechos en relación a lo que ocurre en muchos bares y restaurantes. Es de esta manera que la organización ha elaborado un artículo donde explica algunas de las prácticas más comunes y que no están permitidas.

Una de las prácticas que es totalmente ilegal es no disponer de una carta física o lista de precios visibles, los cuales se han sustituido por códigos QR. ¿Qué pasa con cosas como el pan, el hielo o la leche del café?, en todos estos casos, es ilegal siempre y cuando no aparezca expresamente en la lista de precios. Por ejemplo, en la carta debería indicar el coste de la bebida con y sin hielo, si se pretende cobrar este último aparte.