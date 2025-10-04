Un británico viaja a España y dice esto de las personas mayores de nuestro país: «Dejadme enseñaros por qué»

Un británico viaja a España y dice esto de las personas mayores de nuestro país

Cuando se viaja a otros países, una de las experiencias más atractivas es el encuentro con sus habitantes. Más allá de la cultura, el clima o la gastronomía, las interacciones cotidianas suelen revelar mucho sobre las costumbres de un lugar.

Precisamente esto es lo que ha querido transmitir @tomcharliedesign, un creador de contenido británico que está viajando por España y compartiendo sus vivencias en TikTok. En uno de sus vídeos más recientes, que acumula más de 871.000 visualizaciones, Tom destaca una cualidad que le ha impresionado: la hospitalidad de las abuelas españolas. «Las abuelas españolas son las mejores, dejadme enseñaros por qué», comenta al principio de la publicación.

Durante su paseo, Tom se acerca a una casa donde ve a una mujer mayor y decide pedirle un favor. «Hola, buenos días. Perdona, es que tengo mucha sed, ¿tendrías un poco de agua? Tengo una botella vacía», le dice a la señora con la esperanza de recibir su ayuda. Sin vacilar, la mujer se dirige a su casa y le trae una botella de agua, un gesto que el británico agradece profundamente.

El tiktoker, después de recibir el agua, continúa la conversación con la mujer. Mientras llena su propio envase de cartón con el agua, le explica: «Con este envase, que es una caja, cuando he acabado puedo plegarlo y me ocupa menos espacio». La señora, notando su acento extranjero, le pregunta curiosa si es inglés, lo que él confirma con una sonrisa.

Reacciones en los comentarios

Antes de despedirse, Tom le pregunta su nombre, y ella le responde que se llama Isidora. Agradeciéndole el gesto con una sonrisa, se marcha con la sensación de haber vivido un momento especial. Y no duda en compartirlo con sus seguidores en las redes sociales.

«Lo raro es que Isidora no te haya intentado dar embutido o galletas», responde un usuario en tono humorístico en la caja de comentarios. No es el único. Otros seguidores del tiktoker también han bromeado sobre la situación, asegurando que ahora Tom es «nieto de Isidora» o que la anciana probablemente hablará de su visitante inglés durante semanas con orgullo.