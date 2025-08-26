Un arquitecto explica cómo nos la juegan en la venta de casas de obra nueva: «En las últimas décadas...»

Pese a que el precio de la vivienda en España, en general, se ha encarecido notablemente, puede haber muchas personas que estén en búsqueda de un inmueble del que ser propietarios. Dentro de este supuesto, existen quienes prefieran elegir un piso o casa de segunda mano que puedan reformar, mientras otros prefieren que sea a estrenar.

En este segundo caso, la compra sería para una vivienda denominada de obra nueva, las cuáles, en comparación con las de segunda mano, son más caras, aunque en las anteriores también hay que contar con el coste extra de las reformas y arreglos que se necesiten o se quieran hacer.

Si eres una de las personas que busca vivienda de obra nueva que comprar, el arquitecto Edu Saz ha elaborado una lista de cosas con las que suelen 'engañarnos' o con las que nos la pueden jugar en esta importante adquisición. Así, indica que cuenta: «Las trampas más comunes que se suelen utilizar en la obra nueva para que podáis identificarlas y tenerlas muy en cuenta a la hora de tomar la decisión de si comprar o no».

La primera cosa que indica el arquitecto es en referencia a los planos, ya que dan los de comercialización, no los de construcción, y en los primeros cuenta que se incluyen dibujos de los muebles que pueden ir en cada habitación y, en ocasiones, dibujan camas o sofás más pequeños de lo que en realidad ocuparía para dar más sensación de espacio o amplitud. Por ello aconseja que se pidan los planos acotados para saber de verdad las dimensiones de la vivienda.

Planos, metros cuadrados, calidades... Lo que debes tener en cuenta

El segundo punto a tratar es sobre los metros cuadrados construidos. Aquí explica que suele haber confusión por parte de los clientes porque se dan los datos contando con zonas comunes. «En las últimas décadas se han puesto muy de moda las urbanizaciones y eso impica más metros de zonas comunes, entonces, tus metros cuadrados construidos van a aumentar porque llevan esas zonas comunes incorporadas. Sin embargo, tu casa cuenta con los metros cuadrados construidos sin las zonas comunes, que es en lo que te tienes que fijar para comparar con otra vivienda».

Si queremos comprar una vivienda de obra nueva tampoco podemos perder de vista el tema de los metros por estancia. Según indica el experto, en cada comunidad o provincia existen unos mínimos de metros legales para cada estancia: «Cocina de mínimo 7 metros cuadrados, salón-comedor de mínimo 14 metros cuadrados, los dormitorios dobles son de 12 metros cuadrados, sencillos mínimo de 7 metros cuadrados y los baños de 3 metros cuadrados, el primero, los siguientes pueden ser un poco más pequeños». Así, añade que en la mayoría de construcciones nuevas, que ni si quiera son de bajas calidades, se acogen a poner el mínimo de metros permitidos.

La memoria de calidades es otro de los elementos con la que te la pueden 'jugar' con las viviendas de obra nueva. «Es un documento vinculante que la promotora está obligada a hacerlo público y a facilitarlo a los compradores, por eso os fijaréis que en los anuncios de idealista, siempre están los planos y las memorias de calidades. Entonces, igual que con el plano, te va a servir para comprobar que las calidades que finalmente se instalan son las que vienen descritas o superiores, por ley nunca pueden ser inferiores. La realidad es que las promotoras juegan con que no es un documento muy téncico, es una descripción muy básica de los materiales y de las soluciones que se van a emplear».

También indica que debemos tener en cuenta el tema de la personalización, con el que las promotoras hacen algunos «castillos en el aire», pues no siempre va a ser tan real la opción de personalizar ciertos aspectos de la casa, como por ejemplo el tipo de azulejo que se pone en el baño.

El tema de las zonas o barrios donde se construye también tiene mucho marketing detrás, según el arquitecto, y debemos ser conscientes del potencial real que puede tener la zona donde está ubicada la vivienda, ya que la mayoría de las de obra nueva se construyen en zonas donde acaban las ciudades y no suele haber muchos otros edificios de servicios básicos o comercios, etcétera alrededor.