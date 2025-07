Una argentina que vive en España, tajante sobre cómo son recibidos los inmigrantes en nuestro país: «Siempre nos hicieron sentir...»

España tiene una fuerte presencia de la inmigración lationamericana. Los vínculos históricos entre estas naciones con nuestro país y el idioma lo hacen un destino propicio para quienes desean cambiar de vida ya sea por trabajo, por amor o simplemente por descubrir nuevos lugares.

En el caso de los argentinos en España, estos se cuentan por miles y no son pocos quienes deciden compartir en las redes sociales su visión de nuestro país, costumbres o choques culturales que han experimentado.

Una de esas argentinas que vive en España es Micaela Di Stéfano. La joven ha querido compartir esta semana una reflexión haciendo referencia a un vídeo en el que una compatriota afirmaba que en España o en Europa «siempre te vas a sentir de visitante» y nunca como en su país porque «la gente te va a hacer notar que eres extranjero».

Una argentina que vive en España, tajante sobre cómo son recibidos

Di Stéfano ha querido responder a esa usuaria y ha afirmado que «si pasa eso por algo será o porque justo tuviste mala suerte con una persona» y le pedía no generalizar. En su caso, explica que cuando ella y su familia llegaron «no hubo una sola vez que nos hagan sentir mal por ser extranjeros. Nunca. Ni cuando recién llegamos ni ahora que llevamos cuatro años y medio».

Explica que durante estos años han tenido que enfrentarse a situaciones normales como hacer nuevos amigos, empezar en el colegio, a trabajar en un nuevo país... y recalca que «todo el mundo» simpre ha procurado integrarles.

«Nunca jamás nos han hecho sentir mal. Hay gente buena y mala en todos los lados, pero nunca jamás nos sentimos ni discriminados ni expuestos. Nada de nada», asegura.

Ante comentarios como el de su compatriota, Micaela cuenta que cree que debe «salir a defender a los españoles» porque no se puede generalizar: «Si estás dando por hecho que siempre te van a hacer sentir como extranjera y que siempre te van a hacer sentir mal y excluído estás metiendo a todos en la misma bolsa y no puede estar más agradecida con los españoles».

Además, asegura que «nunca ha recibido trato mejor en Argentina, ni en un colegio ni en una actividad extraescolar». También señala que «por algún motivo» los españoles «aman» a los argentino y siempre «aunque no te conozcan tienen buenas palabras» con Argentina y los argentinos y manifiestan cosas que les gustan del país.

Por ello, advierte ante vídeos que generalizan el mal trato de los españoles hacia los argentinos u otros inmigrantes: «Tómenlo con pinzas». Insiste en que a pesar de que se pueden tener malas experiencias con algunas personas no es la regla: «Yo me siento más cómoda acá muchas veces que en mi propio país y Argentina es precioso y es mi país». «Me siento como en casa desde el día que pisé España. Siempre», zanja y asegura que en sus vídeos suele recibir más críticas de argentinos que de españoles.

El vídeo ha generado numerosos comentarios, entre ellos, los de muchos españoles que le agradecen sus palabras y que explican que Argentina siempre ha sido importante para España en la historia.