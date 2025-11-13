Un abogado laboralista aclara si te deben pagar la hora de la comida en el trabajo: «Una nueva sentencia del Supremo...»
El fallo aclara en qué circunstancias la hora de la comida debe ser retribuida y cuándo no
Durante la jornada laboral, muchas personas interrumpen su trabajo para hacer una pausa, comer o simplemente descansar unos minutos. Sin embargo, no siempre está claro si ese tiempo debe considerarse parte de la jornada retribuida o no.
Sobre este tema ha hablado recientemente el ... abogado laboralista @maximino.laboral, un jurista que se dedica a divulgar en redes sociales contenidos sobre derechos laborales y jurisprudencia. En uno de sus vídeos más recientes, ha explicado una nueva sentencia del Tribunal Supremo (STS 4159/2025, de septiembre) que aclara en qué circunstancias la hora de la comida debe ser retribuida y cuándo no.
Hora de comida ¿Se paga?
Según explica el abogado, el fallo establece que si la empresa garantiza la desconexión total del empleado durante ese tiempo, no tiene obligación de pagar esa hora. Es decir, si el trabajador puede usarla libremente —salir a comer, descansar, o hacer cualquier otra actividad sin estar pendiente del trabajo—, se considera un descanso efectivo y no se remunera.
En cambio, si durante ese periodo el trabajador debe estar disponible para atender llamadas, responder mensajes o permanecer localizable de alguna manera, entonces esa hora sí cuenta como tiempo de trabajo y debe ser retribuida. Como resume el propio Maximino, «si no puedes disponer libremente de tu tiempo, no estás descansando; estás trabajando».
@maximino.laboral El Tribunal Supremo (STS 4159/2025) aclara que la hora de comida solo es descanso real si hay desconexión total. Si el trabajador debe seguir pendiente o localizable, ese tiempo es laboral y retribuido. #DerechoLaboral #STS2025 #TiempoDeTrabajo #DesconexiónLaboral #TrabajoDignoparati ♬ sonido original - maximino.laboral
El Supremo subraya además que esta interpretación se ajusta al principio de «desconexión real», que cada vez adquiere más relevancia en la era digital. No basta con decir que un empleado tiene una pausa: la empresa debe demostrar que, durante ese intervalo, el trabajador no está sujeto a ninguna instrucción, llamada o tarea.
