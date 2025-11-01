Suscríbete a
Un juzgado reconoce como accidente laboral el secuestro de un pescador en Mauritania

Retenido 45 días en un calabozo sin comer ni dormir por hechos que no cometió, sufrió alucinaciones y se le apareció su abuelo fallecido. El juez admite el trastorno traumático que le provocó

Inquietud en la familia del patrón pesquero de Huelva retenido en Mauritania, que permanece incomunicado

Un barco pesquero en Mauritania
Un barco pesquero en Mauritania ABC
Mercedes Benítez

Un Juzgado de lo Social de Huelva ha reconocido que el trastorno adaptativo depresivo que sufre un patrón de barco onubense, retenido durante 45 días en Mauritania en 202 y acusado de un secuestro3, tiene origen laboral, y no común, como había sostenido el ... Instituto Social de la Marina (ISM).

