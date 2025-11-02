Una abogada explica qué hay que hacer si tu vecino consume drogas: «Si existen indicios de cultivo o tráfico...»

La convivencia con los vecinos puede volverse muy complicada cuando surgen problemas relacionados con el ruido. Escuchar música a alto volumen o fiestas nocturnas son las principales situaciones que pueden generar un ambiente de tensión que afecta la tranquilidad del hogar. Una falta ... de consideración o empatía que perturba la buena convivencia vecinal y a menudo deriva en conflictos.

También puede ser motivado por el olor. El humo del tabaco, los aromas fuertes de la cocina o, incluso, el mal olor por la basura acumulada pueden traspasar las paredes y afectar el bienestar de otros vecinos.

Los problemas derivados de estos olores son, pese a todo, los menos conflictivos. Más difícil de gestionar es en el caso de que el olor provenga de las drogas. Y ya no solo por generar preocupación por cuestiones de salud, sino porque conlleva un componente legal y social que complica la situación.

La vía pacífica siempre es, en primer término, la más adecuada. Primero se puede intentar una comunicación respetuosa, expresando el malestar sin acusaciones directas y tratando de no alterar la buena convivencia. Si el olor ya es constante y afecta seriamente a la calidad de vida, es apropiado buscar otras alternativas pero que sean conformes a la legislación vigente.

Cómo actuar ante el olor constante por el consumo de drogas

Siempre es pertinente acudir a los profesionales que mejor pueden aconsejar en cada momento. En este caso, los abogados. A través de TikTok, la cuenta de García Lázaro Abogados, un despacho especializado en derecho de familia situado en Valencia, ha explicado cómo actuar ante el olor constante por el consumo de drogas de un vecino.

#Derecho #ConvivenciaVecinal #PropiedadHorizontal #vecinos ♬ sonido original - García ~ Lázaro abogados @garca.lzaro.aboga ¿Tu vecino realiza actividades dentro de su vivienda cuyo olor te llega constantemente? 😤 No tienes por qué aguantarlo. La ley prevé vías legales para actuar según el tipo de molestia: ⚖️ Vía administrativa: si ocurre en zonas comunes o afecta a la convivencia general. 🏠 Vía civil: si el problema viene del interior de su vivienda y te impide disfrutar de la tuya. 🚔 Vía penal: si existen indicios de actividades ilícitas más graves. El procedimiento comienza con un requerimiento del presidente de la comunidad, y si el vecino no cesa en su conducta, se puede llegar a una demanda judicial. La clave está en documentar las molestias y seguir los cauces adecuados. Si te ocurre algo parecido, te explico de forma breve cómo actuar.👇🏽 #Abogado

«Existen mecanismos legales para poder actuar», señala una abogada de este despacho, que habla de tres diferentes supuestos en función de la situación que se dé. «Lo primero es identificar el contexto», advierte.

«Si el consumo se produce en zonas comunes, hablamos de una infracción administrativa», así que «entra en juego la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana». En esta situación, su consejo es claro: llamar a la Policía. «Los agentes podrán levantar acta y proponer para sanción administrativa que en ocasiones pueden acarrear multas bastante considerables», aunque también «puedes presentar una denuncia o queja ante el Ayuntamiento por la alteración de la convivencia».

En caso de que el consumo de drogas se produzca en el interior del domicilio pero los olores afectan a otros vecinos, «entra en juego la vía civil». En este sentido, expone que «hablamos de la llamada acción de cesación, prevista en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal», aunque no es una vía tan sencilla ni tan rápida.

«El juez puede privar del uso de la vivienda temporalmente por un periodo de hasta tres años»

«En primer lugar, el presidente de la comunidad debe de realizar un requerimiento a este vecino para que cese en la actividad molesta. Si persiste, debe de convocarse una junta de propietarios para que así los vecinos autoricen la acción judicial y a partir de ahí, la comunidad o el propietario afectado pueden presentar demanda ante el juzgado», cuenta. Una acción que se puede saldar con «una indemnización por daños y perjuicios» o, incluso, «privar del uso de la vivienda temporalmente por un periodo de hasta tres años», siempre y cuando, eso sí, haya «continuidad, notoriedad y afectación real a la convivencia normal».

El último supuesto, de mayor gravedad, es cuando existen indicios de cultivo o tráfico de sustancias, porque ya se trata de la vía penal. «En estos casos se aplica lo relativo a los delitos contra la salud pública», por lo que «la actuación adecuada es presentar denuncia ante la Policía Nacional, Guardia Civil o los juzgados de guardia». Eso sí, es importante, señala, «antes de actuar, recopilar pruebas, vídeos, testigos, partes policiales, informes y las comunicaciones con la comunidad».