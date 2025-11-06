Un abogado experto en extranjería aclara si una persona nacida en nuestro país es español: «A mi modo de ver no se está actuando bien»

España es un país diverso y multicultural, que acoge a gente de todo el mundo y ello ha llevado a que la inmigración sea fuente de múltiples debates. A día de hoy casi 7 de los más de 48 millones de residentes son ... de origen extranjero, que han llegado por reagrupación familiar o en busca de mejores oportunidades laborales y a nivel de vida.

Lo cierto es que muchos de ellos llegan de forma irregular y confiando a que con el paso del tiempo podrán regularizar su situación y conseguir la nacionalidad para vivir tranquilos. La legislación española ofrece varias vías para la adquisición de la nacionalidad, siendo la residencia legal durante un período determinado la más habitual, pero difícil para quienes la quieren.

Cuestión parte, y que tiene mucho revuelo de por medio, es si toda persona nacida en España, a pesar de la nacionalidad de sus progenitores, puede ser considerada española. Cansado de que se lo pregunten, el abogado Pau Ventura, especializado en el derecho de extranjería, nacionalidad y asilo político, subió recientemente un vídeo a su TikTok (@abogadoextranjeria), que supera ya las 376.000 visualizaciones para responder a «la pregunta del millón: ¿si mi hijo nace en España será español?».

«Esta es una de las preguntas que más escucho a lo largo de cada semana y la respuesta no siempre es tan fácil y simple como parece», avanza él, que pone sobre la meas que en España existen dos formas de adquirir la nacionalidad española por nacimiento: por derecho de sangre o por derecho de suelo.

Derecho de sangre o derecho de suelo

Por lo general, expone, «la regla general es clara» y fija que «la nacionalidad se transmite por sangre», lo que significa que son españoles los nacidos de padre o madre españoles, «aunque el nacimiento ocurra fuera del país». Además, en casos muy concretos se aplica el derecho de suelo, que significa nacer en territorio español y que, Ventura ejemplifica, puede ser el caso de un nacido en España con padres extranjeros pero que al menos uno de ellos haya nacido aquí.

El abogado también puntualiza que hay casos en los que algunos países atribuyen al hijo «una nacionalidad automática del país de origen». Sobre esta segunda opción de la nacionalidad por derecho de suelo, Ventura avisa de un importante aspecto que «lo cambia todo»: «España no aplica el derecho de suelo de forma automática, como sí que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos».

Por todo ello, el abogado avisa de que no todos los hijos de extranjeros nacidos en España serán españoles «al nacer» y que solo lo serán aquellos a los que ninguno de los padres les pueda transmitir su nacionalidad, algo que puede ocurrir, por las legislaciones correspondientes, con hijos, por ejemplo, de colombianos, peruanos, argentinos o brasileños.

«Cada vez lo están aplicando [el derecho de suelo] con más restricción, aunque para mí lo están aplicando mal» y explica sus razones. «Lo que se protege es el derecho del niño, no de que la madre o el padre lo hayan inscrito en el consulado», avisa él, que insiste en que «a mi modo de ver España no está actuando bien».

Así, recuerda que a día de hoy hay registros civiles que están denegando la nacionalidad de recién nacidos porque algunas nacionalidades requieren de un paso previo por el consulado para inscribir a nuevos ciudadanos. «No se transmite automáticamente», incide. «En este camino entre el nacimiento y el consulado es cuando el niño no tiene nacionalidad», remarca, incidiendo que es en este punto en el que algunos registros aplican una cosa y otros, otra. Además, Ventura añade que algunos países latinos fijan en su Constitución que los hijos de sus ciudadanos serán del país «de forma automática» sin tener que pasar por el Consulado.

Para concluir, el abogado resume que en caso de padres de algunos países latinoamericanos el hijo será «español desde el nacimiento porque la Constitución del país de origen no la atribuye directamente». En otros países, como Ecuador, en que la norma dice que uno puede nacer siendo ecuatoriano «sin necesidad de inscribirlo» y entonces los hijos no serán españoles a pesar de nacer en España. «Nacer en España no siempre significa ser español, sino que depende de la situación jurídica de los padres y del país del que procedan», sentencia el experto.