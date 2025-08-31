Aumenta el número de personas que adquieren la nacionalidad española: estos son los principales países de procedencia

Los residentes extranjeros en España que adquirieron la nacionalidad durante 2024 aumentaron un 5,1% respecto al año anterior. Son datos de la encuesta de estadística de adquisiciones de nacionalidad española que publica cada año el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, hasta 252.476 residentes extranjeros adquirieron la nacionalidad española en 2024. Las estadísticas del INE también proporcionan otros datos como el sexo, la edad o la vía por la que se ha adquirido la nacionalidad.

Perfil de las personas que adquirieron la nacionalidad española

Así, recibieron el pasaporte español un 44% de hombres y un 56% de mujeres. El grupo más numeroso donde se concentran las adquisiciones es en la franja de edad entre 30 y 39 años, seguido del del 40 a 49 y del de 0 a 9 años.

En cuanto al modo en el que se obtuvo la nacionalidad, la inmensa mayoría fue por residencia (85,44%). Esta opción implica que la persona debe haber vivido en España durante 10 años de forma legal y continuada. Un 14,92% obtuvieron la nacionalidad por opción, es decir, un beneficio que la legislación ofrece a extranjeros que se encuentran en determinadas condiciones para que adquieran la nacionalidad española. El resto, la obtuvieron por otros motivos como mediante cartas de naturaleza.

Los principales países de procedencia

El INE también proporciona información sobre los países de procedencia de las personas que han obtenido la nacionalidad, en función tanto de su país de nacimiento como de su nacionalidad previa. En ambas estadísticas, los países latinoamericanos y Marruecos son las más frecuentes. También, en el caso de país de nacimiento, la mayoría son personas que nacieron en España pero que no tenían la nacionalidad porque no cumplían determinados requisitos.

Nacionalidades de origen más frecuentes antes de obtener la española Marruecos: 42.910

Venezuela: 35.403

Colombia: 26.224

Honduras: 15.574

Ecuador: 10.871

Perú: 10.480

República Dominicana: 9.452

Argentina: 8.558

Bolivia: 8.385

Cuba: 8.045

Países de nacimiento más frecuentes antes de obtener la nacionalidad española España: 51.547

Venezuela: 34.343

Colombia: 25.759

Marruecos: 17.579

Honduras: 14.407

Perú: 10.285

Ecuador: 9.533

Argentina: 9.090

República Dominicana: 8.754

Cuba: 8.051

El 19,6% de las personas que adquirieron la nacionalidad en 2024, habían residido siempre en España, mientras que el 80,4% había residido en el extranjero.

Por otro lado, quienes obtuvieron la nacionalidad en 2024 tardaron en adquirirla en cinco años. Por comunidades autónomas, Cataluña y la Comunidad de Madrid son las comunidades donde más personas se han nacionalizado, concentrando casi la mitad del total de adquisiciones de nacionalidad.