Un joven camina 32 km de noche para no llegar tarde a su primer día de trabajo Walter Carr es un joven habitante de Birmingham (Alabama) que tuvo la mala suerte de que se rompiera su coche justo unas horas antes de una jornada importante, y ante su respuesta su jefe premió su hazaña de una conmovedora manera

El día de prueba del primer empleo de Walter Carr comenzaba a las 8:00 de la mañana y a 32 kilómetros de su casa pero algo falló poco tiempo antes de que se fuera a dormir: su coche se estropeó y nadie podía acercarle.

«Me llamó mi amigo y me dijo: no podré llevarte al trabajo. Empecé a llamar a otra gente y me dijeron que tampoco podrían. Entonces me dije: vale, tendré que ir andando».

Así comienza la inspiradora historia de Walter Carr, un joven que acababa de conseguir su primer empleo como mozo para una compañía de mudanzas cuando la mala suerte hizo que su coche no arrancara.

Lejos de llamar a su empresa y explicar lo sucedido, decidió tomar las riendas de la situación y ponerle una solución diferente: tras dormir escasas horas, comenzó a caminar hacia su destino campo a través y en mitad de la noche a través de los suburbios de Birmingham, Alabama.

Cuando llevaba más de cuatro horas caminando, la policía lo vio en la carretera. Estaba a 9,6 kilómetros de su destino. Tras escuchar su historia, los agentes lo recogieron, lo invitaron a desayunar y lo acompañaron hasta la vivienda donde tenía que trabajar.

Llegó dos horas antes de lo acordado y al conocer su historia, Jenny Hayden, la dueña de la casa, le ofreció echarse a descansar hasta que llegaran todos sus compañeros. Tras negar el ofrecimiento, él comenzó a trabajar conmoviendo a la mujer que no dudó en publicar la historia en su Facebook.

La historia viral llegó hasta el director general de la empresa de mudanzas para la que estaba haciendo la prueba. Impresionado por su historia, el CEO de la compañía no dudó en dirigirse a la casa del joven para conocerle y darle dos grandes regalos como premio a su tesón: un coche y un trabajo.