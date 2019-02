¿Cuándo es San Valentín? El origen de la fecha elegida para esta festividad se remonta al siglo III

ABC

Actualizado: 09/02/2019 10:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En pleno 2019, puede resultar difícil que alguien, a la pregunta de «¿Cuándo es San Valentín?», no sepa responder que es el 14 de febrero. No obstante, en un día en el que ellos y ellas buscan sorprender a su pareja, el porqué se celebra justo ese día y no otro todavía resulta un misterio.

Según la versión más extendida, « San Valentín» se celebra el 14 de febrero porque Valentín de Roma fue ejecutado un 14 de febrero del año 270. Valentín era un sacerdote que ejercía en Roma en los tiempos del emperador Claudio II, quien prohibió el matrimonio entre personas jóvenes porque les distraía de cara a la guerra. Para el emperador, las personas sin mujer e hijos eran mejores soldados al carecer de obligaciones familiares.

Valentín desafío al emperador y celebró matrimonios de jóvenes enamorados en secreto. Claudio II se enteró, le llamó a palacio y acabaron decretando su ejecución alegando rebeldía y desobediencia. Antes, durante su encarcelamiento, cuentan que devolvió la vista a la hija de uno de sus carceleros, que se convirtió posteriormente al cristianismo.

Finalmente, Claudio II ordenó la ejecución para el 14 de febrero del año 270. Su cuerpo acabó en la ciudad italiana de Terni y sobre su tumba se construyó la actual Basílica di San Valentino.