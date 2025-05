Qué hacer en Sevilla en mayo

Olvídate de un mayo tranquilo porque este mes la ciudad se convierte en un escenario gigante donde cada esquina vibra con planes únicos. Desde el asombro del Gran Circo Mundial y la fiesta desbordante de la Feria, hasta los conciertos que te pondrán la piel de gallina como el de Manuel Carrasco o Manuel Lombo. El Icónica Sevilla Fest y el Festival Interestelar llegan con los mejores sonidos para bailar hasta no poder más, mientras que el humor de Galder Varas y las locuras de 'Misión Impro-sible' te garantizan carcajadas sin descanso. Si lo tuyo es el teatro y la emoción, 'Bernarda Alba, el Musical', 'Dos Tronos, Dos Reinas' y 'Libertá' te atraparán desde el primer acto. Mayo en Sevilla no es solo un mes, es la explosión de cultura que estabas esperando.

1 El espectáculo Circlassica ha sido un éxito de público en Madrid durante esta Navidad F. HERAS Gran Circo Mundial en la Feria de Sevilla Recinto ferial

Durante diez días, del 2 al 11 de mayo, Sevilla se llenará de magia, destreza y carcajadas con la llegada del Gran Circo Mundial. Bajo su emblemática carpa, instalada en el recinto ferial, se presentará 'Circlassica', un espectáculo que promete despertar al niño que todos llevamos dentro. Más de treinta artistas internacionales han cruzado mares y cielos para encontrarse aquí. Patinadores que desafían la gravedad, acróbatas que se suspenden en aros flotantes como si fueran mariposas en un amanecer, payasos que hacen del absurdo un arte mayor... Cada número de 'Circlassica' está diseñado para trasladar al público a un mundo donde todo, incluso lo imposible, se convierte en realidad. Tiene una duración de dos horas, con un descanso de veinte minutos en el que los asistentes podrán recuperar el aliento y para quienes quieran empezar la experiencia desde el primer momento, la organización recomienda llegar una hora antes: la carpa hall se transforma en un pequeño universo de entretenimientos, donde cada rincón esconde una sorpresa.

Gran Circo Mundial en la Feria de Sevilla Dónde: carpa instalada en el recinto ferial

Dirección: al final de la Calle del Infierno

Cuándo: del viernes 2 al domingo 11 de mayo

Horario: a las 18:30 horas

Precio: entradas anticipadas entre 13,20 y 60 euros

Entradas

2 Concierto de Manuel Carrasco en el estadio de La Cartuja de la gira 'Corazón y flecha' Raul doblafo Manuel Carrasco Estadio de la Cartuja

La Cartuja ya escucha el eco de una voz que promete volver a romper todos los esquemas. El próximo sábado 17 de mayo , Manuel Carrasco volverá a subirse al escenario del Estadio de la Cartuja de Sevilla con su esperado 'Tour Salvaje 2025', una cita que se perfila como uno de los grandes eventos musicales del año. El artista onubense, presentará en esta gira las canciones de su nuevo trabajo discográfico, 'Salvaje', del que ya ha ofrecido un primer adelanto: el vibrante sencillo 'La reina del baile'. Aunque el álbum aún no ha salido, la expectación es máxima entre quienes siguen la carrera de Carrasco, especialmente después de que en 2022 batiera el récord de asistencia de un solista español en este mismo estadio durante su gira 'La cruz del mapa'.

Manuel Carrasco Dónde: estadio de la Cartuja

Dirección: Sector Norte de la Isla de la Cartuja

Cuándo: sábado 17 de mayo

Horario: a las 22 horas

Entradas agotadas

3 Feria de abril 2024 Maya Balanya Feria de Sevilla

Cuando el albero empieza a dorar las calles del Real y el cielo se adorna con farolillos de colores, Sevilla sabe que ha llegado su cita más esperada. La Feria de Abril —que este año, caprichos del calendario, se celebrará del 4 al 10 de mayo— volverá a desplegar su magia en el recinto de Los Remedios, convirtiendo la ciudad en un escenario de tradición, arte y fiesta sin fin. Miles de casetas ya ultiman sus detalles para acoger días y noches de sevillanas, brindis interminables y reencuentros bajo la luz cálida de la portada. Los paseos de caballos, el bullicio de las calles, las mujeres de mantón y volantes, los trajes cortos y las guitarras en directo compondrán una estampa que, aunque repetida año tras año, nunca pierde su asombro. La Feria de Sevilla no se explica: se vive. Desde el primer alumbrao hasta el último amanecer de domingo, es un paréntesis en el calendario en el que el tiempo se rinde ante la alegría, la música y la hospitalidad de una ciudad que no entiende la vida sin celebrar.

Feria de Sevilla Dónde: Real de la feria

Cuándo: del 5 al 11 de mayo

4 Concierto del cantante en Las Vegas abc Justin Timberlake Icónica Sevilla Fest 2025

Sevilla vivirá una noche histórica el viernes 30 de mayo, cuando Justin Timberlake haga vibrar la emblemática Plaza de España en el concierto inaugural del Icónica Sevilla Fest. El cantante y actor estadounidense, una de las estrellas más brillantes del pop mundial, arrancará la quinta edición del festival con un espectáculo que promete ser inolvidable. En el marco de su gira 'The Forget Tomorrow Tour', Timberlake presentará en directo los temas de su último álbum, 'Everything I Thought It Was', el sexto trabajo de su carrera en solitario, lanzado en marzo de 2024. Con su carisma arrollador, su inconfundible voz y su maestría en el escenario, el artista de Memphis (Tennessee) volverá a demostrar por qué sigue siendo un referente absoluto en la música internacional. La cita con Timberlake marcará el pistoletazo de salida de un Icónica Sevilla Fest que continuará al día siguiente con las actuaciones de Rigoberta Bandini y Zahara, dos nombres imprescindibles del pop contemporáneo nacional. Una apertura de lujo para un festival que, una vez más, convertirá Sevilla en el epicentro de la música y la emoción.

Justin Timberlake Dónde: Plaza de España

Dirección: avenida de Isabel la Católica, s/n

Cuándo: viernes 30 de mayo

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas entre 80 y 245 euros

Entradas

5 Cartel del evento ABC Galder Varas Cartuja Center

El humor más imprevisible y cercano llegará a Sevilla el próximo sábado 24 de mayo de la mano de Galder Varas, que presentará su espectáculo Esto no es un show en el auditorio del Cartuja Center CITE. Y ante la gran expectación, se ha añadido una nueva función para el domingo 25 de mayo. Conocido por su ingenio desbordante y su inconfundible estilo de improvisación, Galder Varas ha hecho de la interacción con el público su mejor arma, convirtiendo cada actuación en una experiencia única e irrepetible. El cómico y guionista —nacido en Bilbao en 1987 y criado en Valencia— ha trabajado para programas como Comedy Central y La Resistencia, y ha conquistado a miles de seguidores a través de las redes sociales. Ahora, en plena gira por España, Estados Unidos y América del Sur, Varas promete en Sevilla una noche de carcajadas en la que nada estará escrito del todo y cualquier cosa podrá pasar. Porque, como bien advierte el título de su propuesta, Esto no es un show. Es mucho más.

Galder Varas Dónde: Cartuja Center CITE

Dirección: calle Leonardo da Vinci, 7-9

Cuándo: sábado 24 y domingo 25 de mayo

Horario: a las 18 y 21 horas

Precio: entre 22 y 35 euros

Entradas

6 Concierto de Manuel Lombo en Tomares Víctor Rodríguez Manuel Lombo Teatro de la Maestranza

El próximo sábado 24 de mayo, el Teatro de la Maestranza de Sevilla se vestirá de emociones profundas con el nuevo espectáculo de 'Manuel Lombo: De Manuel a Manuel' con el piano de Chico Pérez. Una noche en la que el cantante sevillano pondrá voz al legado inmortal de Manuel Alejandro, el compositor jerezano que escribió algunos de los capítulos más memorables de la música en español. Arropado por un elenco de músicos excepcionales —Chico Pérez al piano, Fernando Iglesias 'Mae' a la guitarra, Laura Marchena y Cristina Tovar en los coros y palmas, Pablo Núñez en la percusión y José Carlos Roca al violonchelo—, Lombo se sumergirá en un repertorio que late en la memoria colectiva: canciones que hablan de amor, de desengaño, de pasión contenida y desbordada. Será un diálogo íntimo y respetuoso entre dos generaciones unidas por el amor a la música, una conversación de melodías en la que Manuel Lombo interpretará a Manuel Alejandro con la sensibilidad que lo caracteriza y el alma abierta de quien canta no sólo con la voz, sino con todo el corazón.

Manuel Lombo Dónde: Teatro de la Maestranza

Dirección: Paseo de Cristóbal Colón, 22

Cuándo: sábado 24 de mayo

Horario: a las 20 horas

Precio: entradas entre 30 y 50 euros

Entradas

7 Público de la anterior edición JUAN FLORES Festival Interestelar Sevilla 2025 CAAC

Sevilla se prepara para vivir de nuevo una explosión de música y energía en el corazón del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. El viernes 16 y el sábado 17 de mayo, el Festival Interestelar celebrará su novena edición, consolidándose como una de las citas imprescindibles en el calendario cultural de la ciudad. Los nombres confirmados para esta nueva aventura sonora ya dejan entrever la magnitud del cartel: Viva Suecia, Dani Fernández, La Casa Azul, La La Love You, Miss Caffeina, Niña Polaca y Hey Kid. Bandas que representan lo mejor del pop, el indie y el rock nacional, y que prometen dos días de vibraciones intensas bajo el cielo de Sevilla. El CAAC volverá a transformarse en un universo paralelo donde la música se mezcla con la naturaleza y la alegría de miles de asistentes que año tras año hacen del Interestelar mucho más que un festival: un estado de ánimo.

Festival Interestelar Sevilla 2025 Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC)

Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n (Isla de la Cartuja)

Cuándo: viernes 16 y sábado 17 de mayo de

Horario: a las 19 horas (provisional)

Entradas agotadas

8 Cartel del evento ABC Misión impro-sible Auditorio Cartuja

Desde Cádiz llegan con un talento explosivo para la comedia: Carlos y Javi, dos cómicos que han brillado por separado, pero que juntos forman un dúo imparable en el escenario. Con raíces bien plantadas en el carnaval y la televisión, su espectáculo es una mezcla irresistible de humor inteligente, improvisación y mucha complicidad. En su nuevo show, estos hermanos idean un plan alocado: entrar en una organización criminal para robar una joya y dejar atrás la pobreza. Pero, claro, con ellos no hay operación que salga según lo previsto. La falta de neuronas se convierte en el ingrediente principal de un enredo cómico lleno de monólogos, parodias y pruebas disparatadas, todo guiado por una misteriosa voz que añade un toque surrealista a la trama. Lo que realmente atrapa al público es la química entre Carlos y Javi y su capacidad para interactuar y hacer partícipe a la audiencia, convirtiendo cada función en una experiencia única e imprevisible. Si buscas risas sin freno y un show que desafía el guion, no te pierdas a estos gaditanos que están conquistando el país con su humor genuino y arrollador.

Misión impro-sible Dónde: Auditorio Cartuja

Dirección: Albert Einstein, s/n

Cuándo: 24 y 25 de mayo

Horario: día 24 a las 21.00 y día 25 a las 17.30

Entradas agotadas

9 Obras de Elaine Sturtevant que se exponen en el CAAC CAAC Sturtevant CAAC

El eco de la innovación se hará tangible en Sevilla. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo abrirá las puertas de la exposición 'Sturtevant: el eco de la innovación', una ambiciosa muestra temporal que rendirá homenaje a Elaine Frances Sturtevant, la visionaria artista estadounidense nacida hace un siglo en Ohio y fallecida en París en 2014. Hasta el 21 de septiembre, el Claustrón Sur y la Capilla de Afuera del CAAC se convertirán en el escenario de un viaje provocador y desafiante a través del legado de Sturtevant, pionera en la apropiación artística y en el cuestionamiento de la autoría y la originalidad en el arte contemporáneo. La exposición reunirá más de cuarenta obras procedentes de destacadas colecciones internacionales como el Museo Whitney de Nueva York y la Colección Pinault de París. Sturtevant no solo replicaba obras de Warhol, Lichtenstein o Duchamp; reinterpretaba su significado, abría nuevas preguntas y alteraba las reglas del juego artístico. Cien años después de su nacimiento, su obra sigue tan vigente como entonces, desafiando miradas cómodas y celebrando la fuerza disruptiva de la creación.

Sturtevant Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas

Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n (Isla de la Cartuja)

Cuándo: del viernes 28 de febrero al domingo 21 de septiembre de 2025

Horario: de martes a sábado de 11 a 20 horas

Precio: entradas 1,80 euros sólo exposición

10 Instante de la obra ABC Libertá Teatro TNT

La escena sevillana se prepara para recibir, los días 16 y 17 de mayo, una de esas piezas que conectan con el público de forma directa y visceral. El Teatro TNT acogerá las representaciones de 'Libertá, un espectáculo en solitario a cargo de Charo Urbano, que despliega su talento no solo como actriz, sino también como directora, productora y creadora del atrezzo.Con una duración aproximada de una hora, 'Libertá' es una comedia que late entre la ternura y la ironía, construida a partir de una dramaturgia firmada por la propia Urbano junto a Mané Solano, responsable además de la dirección y la escenografía. Desde su estreno en diciembre de 2022 en la Sala Cero, la obra ha cosechado elogios por su frescura, su humor afilado y la manera en que explora, desde lo íntimo, grandes temas universales. Con una puesta en escena minimalista que potencia la fuerza interpretativa de Charo Urbano, 'Libertá' invita al espectador a reír, reflexionar y, sobre todo, a celebrar el poder liberador del teatro.

Libertá Dónde: Teatro TNT

Dirección: avenida Parque de Despeñaperros, 1

Cuándo: viernes 16 y sábado 17 de mayo

Horario: a las 20 horas

Precio: entradas 18 euros

Entradas

11 Patio de Banderas del Alcázar con la Catedral y la Giralda ABC Francisco Leygonier (el primero de los fotógrafos sevillanos) Museo de Bellas Artes de Sevilla

En 1845, mientras Europa aún se asombraba ante el milagro de la fotografía, un joven llamado Francisco Leygonier emprendía un viaje que cambiaría para siempre la memoria visual de Sevilla. Desde Burdeos, su ciudad natal, Leygonier llegó cargado de sueños, una cámara primitiva y el deseo de capturar la esencia de una ciudad que apenas despertaba al arte de detener el tiempo. Ahora, casi dos siglos después, una exposición devuelve al primer fotógrafo sevillano al lugar que merece en la historia. A través de 76 obras —procedentes principalmente de la Colección Fernández Rivero, junto a piezas de la Colección Narbona Algara y de la de Carlos Sánchez Gómez—, la muestra traza el recorrido de aquel pionero que deambuló con su cámara por las calles de Sevilla, plasmando sus plazas, sus monumentos y sus gentes con una sensibilidad hasta entonces desconocida.

Entre los tesoros que se exhiben, destacan los primeros calotipos conservados de la ciudad: imágenes frágiles y fascinantes que permitieron a los viajeros del siglo XIX llevarse consigo un fragmento de la monumentalidad de Sevilla y Andalucía. Comisariada por Juan Antonio Fernández Rivero y María Teresa García Ballesteros, esta exposición no sólo rescata la obra de un fotógrafo casi olvidado, sino que también nos invita a asomarnos al instante exacto en que Sevilla, gracias al ojo inquieto de Leygonier, empezó a mirar hacia el futuro a través del objetivo de una cámara.

Francisco Leygonier (el primero de los fotógrafos sevillanos) Dónde: Museo de Bellas Artes de Sevilla

Dirección: plaza del Museo, 9

Cuándo: del martes 8 de abril al domingo 8 de junio de 2025

Horario: de martes a sábado de 9 a 21 horas y domingos y festivos abiertos de 9 a 15 horas.

Precio: entrada gratuita

12 cartel de la obra abc Bernarda Alba- El musical Teatro Pathé

La emblemática tragedia de Federico García Lorca renace en una vibrante adaptación musical que explora con intensidad las tensiones emocionales, familiares y sociales de uno de sus personajes más implacables. 'Bernarda Alba, el Musical' invita al público a adentrarse en un hogar marcado por el silencio y la opresión, donde una madre autoritaria somete a sus cinco hijas a una estricta disciplina y aislamiento. Con la música en directo del compositor estadounidense Michael John LaChiusa, esta puesta en escena, dirigida y adaptada por Marina Cabañero, fusiona drama, danza y melodías que hacen latir con fuerza la emoción contenida bajo la superficie. La lucha por el control, el deseo reprimido y las pasiones a punto de estallar cobran vida a través de un elenco excepcional, entre los que destacan Alejandro Rodríguez, María Gálvez y Teresa Franco, quienes junto a un conjunto de músicos dirigidos por Peps González, tejen una atmósfera única y profunda. Este musical no solo homenajea la fuerza y complejidad del texto original de Lorca, sino que lo renueva, ofreciéndonos una experiencia sensorial y emotiva que invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y la represión en una sociedad rígida y controladora. Una propuesta imprescindible para amantes del teatro, la música y la poesía en escena.

Bernarda Alba- El musical Dónde: Teatro Pathé

Dirección: Cuna, 15

Cuándo: 29 de mayo

Horario: 21.30 horas

Precio: 18 euros

Entradas

13 cartel de la gira depol DePol Sala Custom

Con tan solo 22 años, DePol se ha convertido en uno de los artistas más prometedores de la escena musical española. Este barcelonés ha conquistado corazones con su voz única y letras llenas de emoción que conectan al instante. Canciones como 'Ibiza', 'Quién diría' y 'Qué bonita' no solo acumulan millones de reproducciones, sino que también lo han llevado directo al número 1 en LOS40, consolidando su lugar en la cima. Su talento no ha pasado desapercibido: premios y nominaciones en los certámenes más prestigiosos confirman que DePol está arrasando con un sonido fresco y auténtico. Tras brillar en festivales como Boombastic, Idilic, Jardín de las Delicias y Mediterránea Festival, ahora llega el momento de vivir su energía en directo.

DePol Dónde: Sala Custom

Dirección: Metalurgia, 25

Cuándo: viernes 23 de mayo

Horario: 21.00 horas

Precio: desde 24,20 euros

Entradas

14 Cartel del espectáculo ABC Dos tronos Dos reinas Teatro de Triana

En el escenario se cruzan dos reinas que nunca llegaron a encontrarse, pero cuyo destino estuvo irremediablemente entrelazado. 'Dos Tronos, Dos Reinas' es un espectáculo que sumerge al público en la apasionante y feroz lucha por el poder entre Isabel I de Inglaterra y María Estuardo, dos mujeres icónicas que personifican la feminidad y la masculinidad del poder en su estado más puro. Este magistral texto de Pepe Cibrián cobra vida a través del intenso duelo actoral de Nacho Guerreros y Nicolás Pérez Costa, quienes interpretan a estas reinas con una fuerza y sensibilidad que no deja respiro. Intrigas, pasión, ternura y verdades ocultas se entrelazan en una pieza dramática que lleva al espectador al corazón mismo de una sentencia de muerte postergada y un enfrentamiento que, aunque nunca físico, marcó la historia. Una obra que trasciende la historia para mostrar el poder femenino en toda su complejidad, su dependencia mutua y su espíritu indomable. Dos Tronos, Dos Reinas es teatro en estado puro: intenso, emocionante y absolutamente imprescindible.

Dos tronos Dos reinas Dónde: Teatro de Triana

Dirección: Condes de Bustillo, 17

Cuándo: 30 de mayo

Horario: 20.00

Precio: 20 euros

Entradas

En definitiva, mayo se presenta como un mes repleto de propuestas culturales y de ocio para todos los gustos y edades. Sevilla se viste de fiesta, música, teatro y diversión para que tanto residentes como visitantes puedan disfrutar al máximo de una ciudad viva y vibrante. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta experiencia única.