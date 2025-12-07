El tradicional canto de las tunas vuelve a marcar la víspera de la Inmaculada en Sevilla

La capital hispalense encara una de las celebraciones a las que guarda más cariño: la Inmaculada Concepción de la Virgen, defendida en Sevilla siglos antes de que Roma la proclamara dogma. Como cada año, la víspera del 8 de diciembre está llena ... de ritos y costumbres bien asentados en el imaginario sevillano, entre los que destaca la tradicional vigilia de las tunas ante la imagen del monumento de la plaza del Triunfo.

El céntrico enclave situado junto a la Catedral, donde se erige en mármol la Pureza de María sobre un alto pedestal, servirá un año más como punto de reunión para todas las tunas universitarias de Sevilla durante las últimas horas de este domingo 7 de diciembre. Este acto de rendir honores a la Virgen con la música, que se remonta a los años cincuenta del siglo pasado, contará este año con la participación de 15 tunas, una más que en 2024, tras la incorporación de la Tuna de Arquitectura, que vuelve al Consejo de Tunas.

El cartel de este año, que corresponde a la Tuna de Ingenieros, organizadora de la vigilia de 2025, está diseñado sobre una bandera bordada. Su diseño se ha replicado en balconeras que se han distribuido por las calles del Centro para exornarlo durante estas fechas tan entrañables, especialmente durante este domingo al paso de las tunas, algo que ha tenido una gran acogida, muestra de como Sevilla respalda esta costumbre tan arraigada. Aunque las actuaciones ante el monumento a la Inmaculada empezarán las 22.00 horas, las actuaciones darán comienzo a mediodía en distintos puntos de la ciudad.

Actuaciones y rondas previas

La ronda previa la abrirá la Tuna de Farmacia con su actuación en el arco del Patio de Banderas a las 14.00 horas, seguida por la de Peritos Industriales media hora más tarde en Placentines. Ya a las 18.30 horas, la Tuna de Turismo y Finanzas tocará en la parroquia de San Esteban. A las 19.00 horas, la de Agrícolas estará en el callejón del Agua, la de Aparejadores en la capillita del Carmen del Puente de Triana y la de Derecho, como es tradición, en la capilla de la Estrella.

La Tuna de Ingenieros ha distribuido balconeras que replican el cartel de la vigilia, que por primera vez es una bandera bordada

El barrio de Santa Cruz volverá a ser uno de los epicentros de la celebración. A las 20.00 horas, la Tuna de Ingenieros actuará en la plaza de Santa Cruz, mientras que la Tuna Femenina hará lo propio en los Jardines de Murillo; la de Agrícolas, en la plaza de Doña Elvira; y la de Arquitectura, en Mateos Gago. La Tuna de San Juan Bosco rondará a esa hora en la capilla de la Universidad. La plaza de los Refinadores recibirá un cuarto de hora más tarde a la Tuna de Económicas.

Cartel de la vigilia de las tunas a la Inmaculada 2025 ABC

A partir de las 20.30 horas, la Tuna de Medicina cantará en la iglesia de Santa Cruz, mientras la Tuna Femenina toma el relevo en la plaza del mismo nombre y la de Agrícolas actuará en la plaza de la Alianza. Media hora más tarde llegará a dicho enclave la Tuna de Peritos Industriales, mientras que la de Arquitectura continuará por Ximénez de Enciso. Cerrará las rondas previas a la vigilia la Tuna de Económicas a las 21.15 horas en la plaza de los Venerables.

Aunque a las diez de la noche comienzan las actuaciones oficiales de las tunas ante el monumento, desde esa hora y hasta la madrugada continuarán cantando en otros enclaves, como la Tuna de Magisterio en la plaza de Santa Marta a las 22.00 horas, la de Filosofía y Letras en la plaza de los Venerables a las 23.45 horas, la de Turismo y Finanzas en el Banco de España a medianoche o las rondas a la Pura y Limpia en su capilla del Arco del Postigo: la Tuna de Aparejadores a las 00.00 horas, la de Medicina a las 00.40 horas y la de Biología a las 01.25 horas.

Vigilia de la Inmaculada

La Tuna de Peritos Industriales abrirá el acto de la vigilia en el monumento de la plaza del Triunfo a las 22.00 horas, seguida de la de Económicas. Después será el turno del rezo del arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, que, tras haber finalizado la vigilia en el altar mayor de la Catedral (prevista para las 20.15 horas), llegará al monumento que tallara Coullaut Valera acompañado de la Tuna de Ingenieros, organizadora de esta edición, a las 22.30 horas. Por otro lado, entre la actuación de la Tuna de Farmacia (que será la última del día 7) y la de Medicina (la primera del 8) habrá un pequeño descanso. El colofón a la vigilia lo pondrá este año la Tuna de Arquitectura alrededor de las 01.50 horas del día de la Inmaculada.

Orden y horario de la vigilia de las tunas Tuna de Peritos Industriales (22.00)

Tuna de Económicas (22.15)

Rezo del arzobispo de Sevilla (22.30)

Tuna de Ingenieros (22.35)

Tuna Femenina Universitaria (22.50)

Tuna de Ingenieros Técnicos Agrícolas (23.05)

Tuna de Magisterio (23.20)

Tuna de Farmacia (23.35)

Descanso (23.50)

Tuna de Medicina (00.05)

Tuna CMU San Juan Bosco (00.20)

Tuna de Filosofía y Letras (00.35)

Tuna de Aparejadores (00.50)

Tuna de Biología (01.05)

Tuna de Turismo y Finanzas (01.20)

Tuna de Derecho (01.35)

Tuna de Arquitectura (01.50)

Desfile del Tercio de Olivares

Además de las tunas, el desfile conmemorativo del conocido como Milagro de Empel en 1585 a cargo del Tercio de Olivares se va asentando poco a poco, celebrando este año su séptima edición. Una comitiva formada por más de 130 personas vestidas con ropajes y usos del siglo XVI recorrerá las calles del Centro también este domingo de víspera de la Inmaculada. Como novedad, este año contará con la participación de la Escolanía Salesiana María Auxiliadora.

El inicio del desfile está previsto para las 18.00 horas desde la plaza de Jesús de la Pasión. Después, buscará desde el Salvador la calle Sierpes, la plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Cardenal Amigo y la plaza de la Virgen de los Reyes hasta la Plaza del Triunfo, donde se celebrará una ofrenda floral a la Inmaculada a eso de la 20.00 horas. El camino de regreso discurrirá por Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Villegas y la plaza del Salvador con la llegada sobre las 21.00 horas al punto de origen, la antigua plaza del Pan.