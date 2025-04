Charo Urbano: «La vida hay que lucharla y torearla como puedas, y a mí el humor y el amor es lo que me mantiene viva»

Vivir de la cultura no es fácil. Hacerlo durante más de dos décadas, mucho menos. Pero Charo Urbano lo ha conseguido. No recuerda el momento exacto en el que decidió ser actriz, quizá porque no lo decidió, simplemente lo era, desde siempre. Desde pequeña, su padre le llevaba a una bodeguita en El Tardón donde bailaban, cantaban y hacían teatrillos, porque —como ella misma admite— «lo de ser payasa siempre lo he tenido».

Ha llovido mucho desde entonces y, gracias a una mezcla de perseverancia y mucho arte, Charo ha convertido los escenarios en su hogar, un refugio, su zona de confort. Desde muy joven encontró en el teatro un lugar donde poder ser con libertad... hasta cierto punto. Porque en una compañía no siempre se puede hacer lo que una quiere. Por eso, durante el confinamiento, la trianera dio el paso de montar su propia compañía, debutando con 'Esto NO es lo que era…', una obra dirigida por Mané Solano, su fiel compañero de aventuras.

El gaditano, que «tiene la misma locura» que Charo, accedió a subirse al barco de la libertad escénica. «Quería contar cosas que en otras compañías no podía hacer libremente porque tenía que contar con más compañeros. Al final estaba dirigiendo una cosa que había escrito otra persona, que habíamos escrito entre varias o simplemente yo era una de las actrices», confiesa. De ahí que diera el paso de montar su propio equipo. Sin embargo, el proceso se llevó a cabo de manera escalonada.

Antes de la pandemia, y durante ella, Urbano «tenía muchas cosas que contar», y se le ocurrió hacerlo a través de vídeos de humor que subía a Instagram. «La gente me preguntaba que cuándo me podía ver, y me di cuenta de que tenía que empezar a contar todo lo que llevaba dentro, haciendo ese humor que yo tengo tan particular y tan mío. En plena pandemia, vino la inspiración». Nacía así 'Esto NO es lo que era…', el espectáculo protagonizado por «la gitanilla mítica que se ponía encima de la tele, que han tenido todas nuestras madres, nuestras abuelas… Esto lo tenía yo escrito desde hace mucho tiempo porque me gustaba mucho ese personaje como observador, ahí encima de la tele, viendo lo que pasa todo el tiempo. Además me recordaba un poco a las personas mayores, porque cuando ya estamos viejos parece que estorbamos y nos caemos de todos lados. Por eso, mi intención también era hacerle un guiño a ellos». Por suerte, la obra «salió bien, vi que el público respondía y que quería más».

Puesta en escena de 'Esto NO es lo que era...' Álvaro Quinta

'Esto NO es lo que era…' será uno de los shows que Charo Urbano traerá próximamente a la ciudad. En este caso, la noche del miércoles 30 de abril, a partir de las 21.30 horas, Sevilla tendrá una cita en el Teatro Pathé de la calle Cuna. No obstante, esta no será la única fecha señalada en el calendario cultural de la ciudad.

'Esto NO es lo que era...' Fecha: 30 de abril.

Horario: 21.30 horas.

Lugar: Teatro Pathé, calle Cuna, 15.

Entradas: en este enlace.

El 16 y 17 de mayo a las 20 horas, el Teatro TNT/Ayala, situado en la Avenida Parque de Despeñaperros, acogerá 'Libertá', la segunda obra de la actriz en solitario con la que, además, fue premiada como 'Mejor Espectáculo y Mejor Dramaturgia Original' en los I Premios Zentradas de las Artes Escénicas de Andalucía, así como 'Mejor Espectáculo de Pequeño/Mediano Formato' en los X Premios Lorca de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía. 'Libertá' surge porque «Mané tiene una forma de hacer chirigoteras que también le da mucha riqueza a mi humor».

La fuente de inspiración fue, nada menos, que la ninfa de su hermana. «Mi hermana le cuenta todo al pájaro, y yo quería hacer algo con eso. Mané me dijo que por qué no hacía de pájaro en vez de mujer, y yo le respondí: ¿Cómo voy a hacer de pájaro? Al principio me veía un poco ridícula, caponata, pero luego le fuimos dando forma a esta ninfa está ahí, en un barrio obrero, viéndolo todo. Al final nos ha salido un bolo muy bonito, en el que hablamos de libertad porque ansía la libertad todo el tiempo, como nosotros. La libertad es muy subjetiva, porque a lo mejor tú piensas en libertad y la visualizas yéndote a Australia, pero a lo mejor para mí, la libertad es quedarme en mi casa con el pijama y no salir».

'Libertá' Fecha: 16 y17 de mayo.

Horario: 20 horas.

Lugar: Teatro TNT/Ayala, Avenida Parque de Despeñaperros, 1.

Entradas: en este enlace.

Finalmente, 'Al Relente' se podrá disfrutar el próximo 30 de mayo en el Auditorio Cartuja. En un principio, solo había previsto un pase, el de las 21.30 horas, pero dada la rapidez con la que se agotaron las entradas, se ha abierto un nuevo pase a las 18.30 horas. 'El Relente' es su última obra, y relata la historia del Giraldillo, que, aunque pocos lo sepan, es una mujer embarazada. «Mucha gente no lo sabe porque al estar tan lejos, no nos fijamos. Es un emblema que está un poco en el olvido. A las santas o a las vírgenes se las recuerda, pero hay mujeres olvidadas. El Giraldillo es una de ellas, y simboliza la esperanza -de ahí el embarazo-, tiene un escudo porque es una guerrera, lleva la palma por la victoria… En fin, tiene mucho significado».

Con este show, ocurre algo similar a 'Libertá', y es que, a pesar de que las carcajadas están aseguradas, hay momentos es los que el público se termina emocionando. En este caso, por el mensaje: «Aquí le hago un guiño a las madres, que las tenemos siempre ahí, pero no la vemos hasta que no se van y nos damos cuenta del tesoro que hemos perdido».

'Al Relente' Fecha: 30 de mayo.

Horario: 18.30 y 21.30 horas.

Lugar: Auditorio Cartuja, Albert Einstein.

Entradas: en este enlace.

Estos tres espectáculos representan momentos distintos de su carrera. Según Charo Urbano, las obras «son como hijos. Tú lo pares y cada uno va por un lado. Vas creciendo con ellos, te dan disgustos, alegrías…». Por eso, para ella, lo importante es disfrutar de cada representación viviendo el momento. «Como humanos, siempre queremos más. A veces siento que me gustaría hacer más audiovisuales. Por ejemplo, una serie, pero por ahora no me llaman, y me frustro. Entonces, siempre me paro y digo: espérate, disfruta de lo que tienes. Tienes tres espectáculos que la gente te quiere, que te han dado un reconocimiento, premios… Por suerte, soy una persona muy sencilla, y el día que no lo sea, ya les he dicho a mi hija y a mi hermana que cojan una babucha y me den en la cara».

Sin duda, para llegar hasta aquí ha tenido que luchar sin parar. «Hacemos los proyectos sin dinero, apostando por lo que hay, luego hay que vender entradas», por eso, «es maravilloso cuando el público responde agotando entradas», admite. Para ir creando una audiencia fiel, como la de Charo, es importante saber llegar al público. No hay que olvidar que «el humor es una emoción, y no vemos a los humoristas como buenos actores, es una realidad. El humor es muy difícil, porque además muy particular. Casi todo el mundo llora por lo mismo, pero cada uno se ríe de una cosa diferente. Es muy difícil hacer reír a un patio de butacas entero, créeme que no es fácil», señala.

Otra de las dificultades es mantener la atención del público. En los últimos años, todo ha cambiado mucho, pero actores, guionistas, directores, y todo el personal relacionado con el mundo de la cultura, siguen teniendo un enemigo común: los móviles. «Todo tiene que ser muy dinámico, se trata de entretener, mantener la atención, que están pendiente tuya, que no se aburran… Hay que hacer de todo para intentar que nadie mire WhatsApp durante el espectáculo».

Charo interpretando a la ninfa en 'Libertá' charo urbano

A pesar de que lleva «25 años comiendo de la cultura», hay momentos en los que Charo se ha visto desbordada. «Creo que es inevitable, y que después de tantos años de carrera, hay momentos en los que te entran ganas de decir: ¡A tomar por culo! Pero al final esto es una carrera de fondo que no se termina nunca. Siempre estás aprendiendo, siempre tienes que estar reciclando, pensando en cómo atraer al público… Ahora, por ejemplo, me voy fuera, tengo fecha en Madrid, en Almería… Voy a muchos sitios, y yo no sé si en Madrid voy a gustar, porque allí es otro público, no sé si la gitana se va a entender… Siempre estás con mucho miedo, y aunque el público no me falle, sí me fallan muchas veces los castings que hago». En momentos de frustración, es importante aferrarse a cualquier atisbo de esperanza. Urbano cuenta con la ventaja de que «si estoy tres días sin hacer nada, me entra el gusanillo y tengo que volver a hacer lo que hago, lo que me emociona, lo que me llena».

Charo representando 'Al Relente' Álvaro Quinta

No es fácil ser actriz, y existe mucha idealización en torno a ello: «los que quieran ser actores, primero que se enteren de que esto es una profesión, aunque más bien es un oficio. Y que se olviden de la alfombra roja. El 92% de actores están haciendo bolos a los que no va nadie a verlos, que no llegan al público, que no tienen sala para estrenarlos… Es una profesión muy dura. Yo tengo la suerte de que, gracias a las redes sociales, me he hecho un poco más conocida y la gente viene a verme, pero hay muchas criaturas que hacen cosas muy buenas, porque hay mucho talento y hay obras que veo que son una maravilla, pero a lo mejor hay 20 personas del patio de butacas».

La vida está llena de sorpresas, y si hay algo seguro, es que nunca se sabe lo que puede pasar. Cuando Charo sueña a lo grande, hay un deseo que se le pasa por la mente: «Tengo una película guionizada. Creo que puede ser maravillosa, porque desde el humor cuento una tragedia y quiero que se grabe en Sevilla. Me encantaría que fueran actores de Sevilla. Desde aquí lo lanzo por si hay alguien quiere apostar por mí. Mi sueño es poder hacer esa película porque es un homenaje a mi barrio, a mi padre, al humor que nos quita muchas veces la necesidad del hambre, de muchas cosas. La vida hay que lucharla y torearla como puedas, y a mí el humor y el amor es lo que me mantiene viva, y es lo que trato de inculcarle a mi hija».

