Interestelar Sevilla, la «experiencia musical» con alma de macrofestival

Faltaban tan sólo 48h para celebrarse cuando se canceló la última edición del festival Territorios Sevilla en 2016. Entre los principales motivos, los organizadores lamentaron la falta de apoyos institucionales y de patrocinadores y la «pérdida de músculo» en cuanto a aforo. ... Territorios Sevilla fue una de las citas culturales más importantes de la ciudad en las dos últimas décadas en las que estuvo vigente, no solo por la cantidad y variedad de artistas que traía cada año desde 1998, sino por la naturaleza del cartel que ofrecía: desde artistas nacionales que despuntaban en lo urbano a bandas internacionales de distintos estilos y raíces.

Tenían 10.000 abonos vendidos en su última edición y, casi de un día para otro, desapareció. Ese mismo octubre, también en el CAAC, se celebró la primera edición del festival Interestelar de Sevilla. Aquel año, el Interestelar traía grupos y artistas como Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Fuel Fandango, 091 o Maga como cabezas de cartel, con grupos como Guadalupe Plata, Carmen Boza, Anni B Sweet, Taburete o Elyella DJs, entre otros, completando la formación de artistas que desfilarían por la pradera del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

Si bien Interestelar no vino a ocupar el vacío cultural de Territorios Sevilla, sí que ocupó su espacio físico y temporal en la ciudad y llegó para quedarse en mayo por el CAAC. Tanto es así que no solo ha ido aumentando su aforo año tras año, sino que cada vez ha agotado más rápido la venta de abonos: este año se pusieron a la venta el 17 de septiembre de 2024 y el 13 de noviembre publicaron en redes el cartel de agotados.

De 2016 hasta la edición que está a punto de tener lugar este viernes 16 y sábado 17 de mayo de 2025, el Festival Interestelar ha cambiado y mucho, aunque no se puede decir lo mismo de sus carteles. Si bien el podio de veces que han participado en el festival lo ostenta Elyella DJs (con hasta cuatro ocasiones), de sus ya nueve ediciones hay grupos como Love of Lesbian, Second, Dorian, La La Love You, Ivan Ferreiro, Carlos Sadness o Dani Fernández que les siguen de cerca (con hasta tres participaciones). Algunos de esos nombres, de hecho, se repiten en esta edición, donde tenemos otros conocidos del festival como Mikel Izal, La Casa Azul, Viva Suecia o Pol 3.14.

En este sentido, cabe mencionar el guiño del festival hacia las bandas emergentes con el concurso OrbiTalent (que empezó el 7 de abril), cuyos ganadores fueron The Surroyal y Nuevo Berlín por votación popular, dos bandas que abrirán tanto viernes como sábado (respectivamente) y que son un soplo de aire fresco para el cartel. Aún así, en lo referente a este, tal y como apuntaba Califato ¾ en su entrevista con ABC, uno de los principales problemas de los festivales es la falta de artistas y bandas de mujeres en su programación. Un patrón que también se perpetúa en Interstelar Sevilla, con una participación de 3 artistas/bandas de mujeres por cada 11 de hombres en cada una de las jornadas del festival. Algo que, desgraciadamente, ha sido la tónica en todas sus ediciones.

Respecto a la representación local, si en 2016 contábamos con un gran porcentaje de artistas andaluces (Maga, Zahara, Carmen Boza, Anni B Sweet, Pony Bravo, Full, Imperio del Perro, 091…), esa cuantía se ha ido diluyendo con el tiempo. Este año, esa cifra se reduce tan solo a Califato ¾ y Nuevo Berlín (Sevilla), Salistre (Cádiz) y María José Llergo (Córdoba). Cabe mencionar que entre el booking de artistas de The Music Republic están Siloé, Dani Fernández, La La Love You y Viva Suecia, por lo que todo queda un poco en casa (en la de The Music Republic, no en Sevilla).

Macrofestivales y fondos de inversión

Con el tiempo, el festival se ha convertido en un reclamo a nivel nacional, recibiendo cada año una gran cantidad de visitantes de todo el país. Aunque no hay datos recientes, en 2019 el Ayuntamiento de Sevilla estimó un impacto económico del festival de 11 millones de euros, con un aforo de 30.000 personas en aquella edición. De hecho, en 2024 se superó la ocupación hotelera con respecto a 2023, una cifra en la que hay que tener en consideración el aumento de público en casi 10.000 personas de este festival durante su última edición.

La promotora con la que comenzó Interestelar Sevilla, GlobalMusic360, por aquel entonces también se encargaba de organizar otros festivales andaluces como el Granada Sound o el Cabo de Plata. Uno de sus objetivos como festival era ofrecer una experiencia musical con una fuerte raíz en lo local y que fuera asequible para el espectador. Al poco tiempo, Interestelar Sevilla pasó a manos de The Music Republic (del que forma parte GlobalMusic360).

Esta promotora, The Music Republic, es conocida a nivel nacional por gestionar festivales de mayor envergadura como el FIB, el Arenal o el Viña Rock, eventos que desde 2022 forman parte de la plataforma Superstruct (perteneciente al fondo de inversión Providence Equity Partners), tras la compra de The Music Republic por la empresa británica.

Para ser conscientes de las escalas, cabe mencionar que en 2024 el Anuario de la Música en Vivo situaba a los festivales de The Music Republic entre el top 10 de macrofestivales de España, siendo el Arenal Sound el primero con un aforo de más de 300.000 personas, seguido de cerca por el Primavera Sound (268.000) y el Viña Rock (240.000). Cifras aún lejanas para Interestelar Sevilla, que en 2024 reunió a más de 40.000 personas en la Cartuja.

En los últimos meses se hizo pública en distintos medios la adquisición de la plataforma Superstruck (y por ende de The Music Republic) por KKR, un enorme fondo de inversión que, además, se ha sabido (tras una investigación de ElSalto) cuenta con participaciones en promociones inmobiliarias situadas en territorios ocupados en Palestina. De esta forma, KKR (que también adquirió la empresa andaluza Riff Producciones y todas sus giras, como las de Joaquin Sabina, Melendi o Manuel Carrasco entre otros) se hace con algunos de los principales festivales del país como Viña Rock, Arenal Sound, Sónar, Resurrection Fest, Monegros Desert Festival o el FIB de Benicàssim, entre otros, como el Interestelar Sevilla.

Fondo de inversión tras fondo de inversión, el Interestelar Sevilla también ha cambiado inevitablemente de cara al público. En 2016, la entrada de un día costaba 30€ y la de dos, 40€. En 2025, una entrada de día cuesta el doble: 60€, por 85€ del abono general y los 100€ del abono VIP. Algo que no parece haber afectado a su aforo, que también se ha multiplicado con los años: de los 15.000 asistentes de 2016 al salto de 30.000 asistentes en 2019 y el récord de 40.000 en 2024. Datos muy significativos, si tenemos en cuenta que el recinto sigue siendo el mismo y no ha habido ningún tipo de ampliación o modificación al respecto.

Stands para los partners y presencia para las marcas, zonas VIP, aumento de gastos de gestión y de precios y, como guinda, fuegos artificiales al terminar el festival: en los últimos años el Interestelar Sevilla ha seguido de cerca la estela de otros macrofestivales, aunque con algunos peldaños de diferencia. Si nos atenemos al crecimiento de su aforo, se podría decir que el festival ha encontrado un límite difícil de rebasar, tanto por el enclave como por el tipo de cartel. Pasar al siguiente escalón sería poner la mira en un público más amplio, como el de Icónica Santalucía Sevilla Fest y sus artistas de corte más internacional, algo que se sale un poco del perfil de Interestelar Sevilla y también de su público, así como de la «experiencia» que pretende ofrecer.

Respecto a esto, su público, no podemos olvidar el aumento de quejas en las últimas ediciones (más evidentes el año pasado, sobre todo en los comentarios de sus redes sociales). Quejas motivadas mayormente por la masificación y las colas (tanto para entrar como para ir a los baños o a la barra), pero también por el aumento de los precios de los establecimientos que encontramos dentro del recinto al que, por supuesto, no se puede acceder con comida ni bebida (algo que han denunciado en más de una ocasion diversas asociaciones de consumo). Todo ello, sin dejarnos atrás su gran novedad: el pago a través de la pulsera, que llegó el año pasado al festival y que, al parecer, ha venido para quedarse.

Así, poco a poco, parece que el Interestelar Sevilla ha ido asemejándose más a los festivales pertenecientes a este fondo de inversión (en su mayoría, macrofestivales), que a los festivales más locales, alejándose a su vez de otras experiencias culturales de la capital hispalense como el Monkey Week (quien, por cierto, abandona este año Sevilla para volver al Puerto de Santa María también alegando «falta de apoyo institucional») o a ciclos más eclécticos como el Pop CAAC (con quienes comparten enclave).

Si el festival Territorios Sevilla acució una falta de apoyos y una disminución de aforos, Interestelar Sevilla ha experimentado un crecimiento diferente, eligiendo también un camino muy distinto al de Territorios. En esta senda parece ser que solo solo le queda el reto de competir consigo mismo. A pesar de todos estos cambios y de los precios, así como de las colas e incluso el problema con las pulgas de hace unos años, el público (local y nacional), de momento, sigue respaldándole.