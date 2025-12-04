Suscríbete a
Rosalía no incluye Andalucía en su gira de conciertos de 'Lux': estas son las dos únicas ciudades de España en las que actuará

Salvo cambio de última hora, la artista catalana solo actuará en Madrid y Barcelona aunque serán ocho los conciertos que realice

Rosalía saca el lado flamenco de Jimmy Fallon: «En Jerez de la Frontera lo hacen de forma natural y bellísima. Tienes que ir»

Este será el último concierto que dará Isabel Pantoja en Andalucía antes de retirarse

Rosalía en el concierto de Sevilla en su gira del Motomami World Tour
Rosalía en el concierto de Sevilla en su gira del Motomami World Tour Juan Flores

Pablo Torres

Sevilla

En la mañana del jueves 4 de diciembre, el fenómeno Rosalía ha sacudido las redes de manera apabullante. La cantante catalana anunciaba una gira mundial por Europa, Norteamérica y Latinoamérica para presentar su último trabajo, 'Lux'. De esta manera, sus seguidores españoles se ... volvían locos por conocer las ciudades donde la artista escenificará el disco nacional más aclamado de las últimas décadas.

