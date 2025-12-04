Rosalía no incluye Andalucía en su gira de conciertos de 'Lux': estas son las dos únicas ciudades de España en las que actuará

En la mañana del jueves 4 de diciembre, el fenómeno Rosalía ha sacudido las redes de manera apabullante. La cantante catalana anunciaba una gira mundial por Europa, Norteamérica y Latinoamérica para presentar su último trabajo, 'Lux'. De esta manera, sus seguidores españoles se ... volvían locos por conocer las ciudades donde la artista escenificará el disco nacional más aclamado de las últimas décadas.

Milán, París, Londres, Miami, Las Vegas, Nueva York, Buenos Aires o Río de Janeiro son algunas de las ciudades más destacadas en la que la artista española desplegará todo un espectáculo de luces, sonido y decorados. Todo parece indicar que en ellos, Rosalía cantará tanto las canciones de nuevo álbum como los temas antiguos que le han llevado al estrellato, consiguiendo así una mezcla de temas que emocionarán al público.

Este álbum de 'Lux' contará con un total de 42 actuaciones distribuidos en tres continentes diferentes. Desde el 16 de marzo y durante 7 meses, ya que su último concierto será el 3 de septiembre en Puerto Rico, Rosalía actuará en 17 países diferentes y visitará 31 ciudades diferentes.

Conciertos en España

España es el país que más conciertos acapara de la gira, 8 exactamente, sin embargo, solo en dos ciudades; Madrid y Barcelona. De esta manera, el 'Lux World Tour' hará 4 paradas en el Movistar Arena y otras tantas en el Palau de la Música: estará en la capital los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril y en la ciudad condal los días 13, 15, 17 y 18 de abril.

Ausencia de conciertos en Andalucía

De esta forma, y a pesar de su apego al arte y al compás andaluz, la cantante deja a priori a la comunidad andaluza sin poder disfrutar de su música en directo en alguna de sus provincias. Y es que apenas hace unas semanas, en el 'The tonight show' de Jimmy Fallon, el late night talk show por excelencia de Estados Unidos, aconsejó al presentador a acudir a Jerez de la Frontera dada su rica cultura flamenca que se respira en sus calles.

Lista de conciertos de la gira de 'Lux' 16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena

18 de marzo – París, Francia – Accor Arena

20 de marzo – París, Francia – Accor Arena

22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion

25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum

30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena

1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena

9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena

13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome

27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome

29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena

1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena

5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2

4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center

8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center

11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden

13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena

16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden

20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center

23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center

27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena

29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum

3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena

6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena

16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena

25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena

1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena

15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG

19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey

24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

Por tanto, una de las cunas de su inspiración musical, el arte flamenco de Andalucía, se queda sin poder repetir las escenas vividas durante el Motomami World Tour. Recordemos que en esta gira realizada en 2022 para promover su tercer álbum, si contó con varias actuaciones por territorio andaluz. Rosalía actuó en Almería, donde comenzó, Sevilla, Granada y Fuengirola ante sus fans andaluces.

La preventa comenzará el próximo martes 9 de diciembre para los clientes del Banco Santander. Mientras, la venta general arrancará dos días después, el 11 de diciembre, a través de la web de la promotora. De esta forma, se espera que Rosalía cuelgue el cartel de sold out en varios de sus conciertos y esto obligue a la artista a sacar nuevas fechas y ciudades.