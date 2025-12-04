Rosalía no incluye Andalucía en su gira de conciertos de 'Lux': estas son las dos únicas ciudades de España en las que actuará
Salvo cambio de última hora, la artista catalana solo actuará en Madrid y Barcelona aunque serán ocho los conciertos que realice
Pablo Torres
Sevilla
En la mañana del jueves 4 de diciembre, el fenómeno Rosalía ha sacudido las redes de manera apabullante. La cantante catalana anunciaba una gira mundial por Europa, Norteamérica y Latinoamérica para presentar su último trabajo, 'Lux'. De esta manera, sus seguidores españoles se ... volvían locos por conocer las ciudades donde la artista escenificará el disco nacional más aclamado de las últimas décadas.
Milán, París, Londres, Miami, Las Vegas, Nueva York, Buenos Aires o Río de Janeiro son algunas de las ciudades más destacadas en la que la artista española desplegará todo un espectáculo de luces, sonido y decorados. Todo parece indicar que en ellos, Rosalía cantará tanto las canciones de nuevo álbum como los temas antiguos que le han llevado al estrellato, consiguiendo así una mezcla de temas que emocionarán al público.
Este álbum de 'Lux' contará con un total de 42 actuaciones distribuidos en tres continentes diferentes. Desde el 16 de marzo y durante 7 meses, ya que su último concierto será el 3 de septiembre en Puerto Rico, Rosalía actuará en 17 países diferentes y visitará 31 ciudades diferentes.
Conciertos en España
España es el país que más conciertos acapara de la gira, 8 exactamente, sin embargo, solo en dos ciudades; Madrid y Barcelona. De esta manera, el 'Lux World Tour' hará 4 paradas en el Movistar Arena y otras tantas en el Palau de la Música: estará en la capital los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril y en la ciudad condal los días 13, 15, 17 y 18 de abril.
Ausencia de conciertos en Andalucía
De esta forma, y a pesar de su apego al arte y al compás andaluz, la cantante deja a priori a la comunidad andaluza sin poder disfrutar de su música en directo en alguna de sus provincias. Y es que apenas hace unas semanas, en el 'The tonight show' de Jimmy Fallon, el late night talk show por excelencia de Estados Unidos, aconsejó al presentador a acudir a Jerez de la Frontera dada su rica cultura flamenca que se respira en sus calles.
Lista de conciertos de la gira de 'Lux'
-
16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena
-
18 de marzo – París, Francia – Accor Arena
-
20 de marzo – París, Francia – Accor Arena
-
22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion
-
25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum
-
30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena
-
1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
-
3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
-
4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
-
8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
-
9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
-
13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
-
15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
-
17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
-
18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
-
22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome
-
27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome
-
29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena
-
1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena
-
5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2
-
4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center
-
8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center
-
11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden
-
13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena
-
16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden
-
20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center
-
23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center
-
27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena
-
29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum
-
3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena
-
6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena
-
16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena
-
24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
-
25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
-
1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
-
2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
-
10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena
-
15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG
-
19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey
-
24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
-
26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
-
3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico
Por tanto, una de las cunas de su inspiración musical, el arte flamenco de Andalucía, se queda sin poder repetir las escenas vividas durante el Motomami World Tour. Recordemos que en esta gira realizada en 2022 para promover su tercer álbum, si contó con varias actuaciones por territorio andaluz. Rosalía actuó en Almería, donde comenzó, Sevilla, Granada y Fuengirola ante sus fans andaluces.
La preventa comenzará el próximo martes 9 de diciembre para los clientes del Banco Santander. Mientras, la venta general arrancará dos días después, el 11 de diciembre, a través de la web de la promotora. De esta forma, se espera que Rosalía cuelgue el cartel de sold out en varios de sus conciertos y esto obligue a la artista a sacar nuevas fechas y ciudades.
