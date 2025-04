Plaga de pulgas en el festival Interestelar de Sevilla: «Pensé que tenía el virus del mono»

Plaga de pulgas en el festival Interestelar que se ha celebrado durante el pasado fin de semana en la Cartuja. Cientos de asistentes, la mayoría jóvenes, que han acudido a los conciertos de la sexta edición del festival celebrado en la pradera del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y al que han asistido aproximadamente unas 20.000 personas entre los conciertos de todo el fin de semana (viernes ysábado), están afectados por la picadura de estos desagradables insectos.

Y es que lo que en principio podía ser un fin de semana de diversión se ha convertido en una pesadilla para muchos, afectados por la picadura de estas pulgas. «Pensé que tenía el virus del mono y eran pulgas», relataba Pablo G., un chico de 19 años que no para de quejarse de los cientos de picaduras que tiene por brazos, piernas y prácticamente todo el cuerpo y que le están siendo muy incómodos ahora que está en pleno proceso de estudios para sus exámenes de la universidad.

Las quejas por esta plaga han inundado las redes sociales e incluso algunos usuarios han creado una cuenta de Instagram denominada Pulgasinteresetelar y que lleva como subtítulo «Cuenta oficial de las pulgas de Interestelar 2022. Gracias Sevilla por este fantástico finde». En esa red, igual que en otras como Twitter o Facebook, hay numerosos comentarios, la mayoría en tono jocoso sobre lo ocurrido este fin de semana en la Cartuja.

«El año que viene..Interpulgar...o Pulgastelar» , decía un usuario mientras otro comentaba que el sábado fue «mortal». Yo no me senté en ningún momento pero me parece que tendría que haber más por la carpa de baile de los Dj que fue en la que estuve el sábado y no el viernes«.

«Tengo más de cincuenta picaduras por todo el cuerpo . Sobre todo brazos y piernas«, decía otro que se quejaba de que no se le van las picaduras »ni con Aután«. »Me pica hasta el alma«, comentaba otro seguidor de esa cuenta que no para de seguir creciendo tanto en seguidores como en comentarios y fotos. Además hay ya alguna abogada que ha facilitado un correo para que los afectados por las picaduras le escriban de cara a iniciar acciones legales.

Cultura asegura que la desinfección del terreno es competencia de la empresa promotora y que investigará lo ocurrido

Desde la Consejería de Cultura han explicado que aunque el concierto se celebró en el CAAC que gestiona la Junta de Andalucía , es la promotora del concierto la que debe encargarse de la desinfección del terreno antes del festival. En este sentido han explicado que esa cuestión es competencia de la promotora y que así figuraba en el pliego de la contratación. Además desde la Consejería de Cultura han insistido en que se investigará lo ocurrido ya que se trata de un recinto «muy utilizado» y que la promotora debe cumplir lo estipulado. ABC ha intentado contactar con la promotora sin haber recibido, de momento, respuesta sobre el tema.

Fuentes del SAS han confirmado que han llegado numerosos casos a los centros hospitalarios sevillanos . «Han llegado varios pacientes, y por el aspecto de las lesiones parecen picaduras de chinches o pulgas», decía un dermatólogo del SAS.

Las pulgas son pequeños insectos ápteros. Se trata de parásitos externos hematófagos (se alimentan de la sangre) de diversos animales y humanos, y pueden ejecutar saltos largos en proporción a su tamaño, pudiendo alcanzar fácilmente a nuevos huéspedes. En la mayor parte de los casos solo suponen una molestia para sus huéspedes, pero algunas personas y animales sufren una reacción alérgica a la saliva de la pulga, produciéndose erupciones. Las picaduras generalmente tienen como resultado la formación de unas zonas inflamadas y ligeramente elevadas que producen picazón y que tienen un solo punto de picadura en el centro.

En principio, según fuentes del SAS, deben resolverse solas en 5-7 días . Como tratamiento sintomático se suele poner corticoides tópicos, en crema, y antihistamínicos orales.

