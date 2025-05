Artistas del Interestelar Sevilla 2025: la fórmula donde convergen el indie y el mainstream

En la música las etiquetas son a veces absurdas y a veces inevitables. Según el interés que haya al ponerlas, claro. Los propios artistas y bandas las usan al hacer bandera de sus referencias, así como de los estilos a los que se acercan o en los que se inspiran para configurar su personalidad y su arte; pero de un tiempo a esta parte, en la música, como en cualquier otra industria, las etiquetas han terminado sirviendo para delimitar más al público que al tipo de arte en cuestión. Es decir: se utilizan para vender, ya sea desde una plataforma de streaming con sus playlist, como para atraerte a un concierto, un ciclo o un festival.

En el caso del Interestelar Sevilla se podría decir que siempre ha tenido encima el término «indie» como percha diferenciadora para atraer a un tipo de público (¿o por la naturaleza del propio cartel?). Aunque quizás por haber tenido al Monkey Week, al Nocturama o al Pop CAAC como compañeros de calendario tantos años, puede que el propio festival haya ido ampliando esa etiqueta con los años a algo más masivo y popular. Si nos atenemos a los aforos, el año pasado logró pasar los 40.000 abonos/entradas, algo que no se puede conseguir tan solo desde la escena independiente (como bien saben los promotores y las salas de esta ciudad).

Es por ello que el Interestelar Sevilla siempre ha tenido algunos grandes nombres de referencia en su cartel que han convivido con otros grupos de la escena más independiente: Nathy Peluso, Amaral, Loquillo, Alaska, Kiko Veneno y, por qué no, Love Of Lesbian, grupos y artistas que en algún momento (o varios) han pasado por el escenario principal del Centro de Arte Contemporáneo de la Cartuja. Este año, como platos fuertes tenemos a Mikel Izal (presente en una gran cantidad de festivales este año), Viva Suecia (que han agotado dos Movistar Arena en 48 horas), Dani Fernández (el cual colgó el sold out en casi todas citas de su gira, entre ellos grandes aforos), sin olvidarnos de otros nombres más conocidos como Alizzz, La La Love You, Pol 3.14, La Casa Azul o Califato¾, el único gran nombre de los que juegan en casa.

La artista Nathy Peluso en el Interestelar Sevilla 2022 Interestelar Sevilla

Por su parte, Mikel Izal ha consolidado una carrera en solitario al margen del grupo (Izal) con el que se granjeó a un público más que numeroso. Viva Suecia sigue con una de las giras más importantes de su carrera, gracias a la gran acogida de sus dos últimos trabajos. Otro de los nombres que resuenan con fuerza en la música patria es Dani Fernández, que también está inmerso en la que probablemente sea la gira de su vida, tanto por la cantidad de entradas vendidas como por lo significativo para su trayectoria a nivel compositivo. El ex de Auryn ha encontrado un registro que le ha llevado a colaborar con artistas como Iván Ferreiro, Valeria Castro, Andrés Suárez o Juancho de Sidecars.

En torno a ellos encontramos en el cartel de Interestelar Sevilla 2025 grupos de la escena más independiente, alguno de ellos con una larga trayectoria y otros más emergentes, pero todos dentro de ese perfil más alternativo como Miss Cafeína, un conocido del CAAC gracias al antiguo Territorios Sevilla; o María José Llergo, una artista que está entregada con la gira de su primer disco y que la está llevando a actuar en todo tipo de aforos.

A ellos se suman nombres importantes de la escena más alternativa como Niña Polaca, quienes, indiscutibles referentes debido no solo a la acogida de sus últimos discos, sino también a sus mensajes y su posicionamiento en temas más sensibles para la sociedad. Asimismo, vuelven a Interestelar Sevilla los Elyella, probablemente el grupo que más ha visitado Interestelar, con hasta cuatro apariciones en su cartel; sin olvidar otras novedades como Salistre, una de las sorpresas de los últimos años que acumulan millones de escuchas en plataformas y un gran seguimiento en redes sociales. Todos ellos complementan la programación de los escenarios principales del Interestelar.

En el otro lado encontramos el escenario Ariane y el AstroClub: uno destinado a acoger artistas cuyo hábitat suelen ser las salas y donde encontramos nombres destinados a ese público más alternativo que, año tras año, se aferra a su abono del Interestelar y no se mueve de ese escenario salvo por algún cabeza de cartel. En el AstroClub, el rincón del festival donde reina la música electrónica, cobra especial relevancia la presencia de artistas como Marta Flores o DJ Goku, entre otros.

En cuanto al escenario Ariane, tanto viernes como sábado lo abren dos bandas emergentes: The Surroyal y Nuevo Berlin, ganadoras del OrbitTalent. A lo largo de ambas jornadas encontramos en este espacio más alternativos a artistas como Carlos Ares, el cantautor del momento gracias a la acogida de su primer disco 'Peregrino', o Alcalá Norte, otro de los nombres más en boca de todos en el último año, sobre todo gracias al éxito de su tema 'La vida cañón'. No podemos olvidarnos de Cala Vento, una banda que conquistó la escena con 'Balanceo' y que, tras una década en activo, llega al Interestelar Sevilla con 'Brindis', un disco que llega tras cuatro años de trabajo.

Eso sí, uno de los nombres que destaca en la programación de este escenario más alternativo, precisamente porque lo dota de un espíritu más ecléctico, es Las Migas. Un grupo con una gran trayectoria y un amplio número de fans gracias a una personalidad y un estilo muy marcado que no ha variado a lo largo de dos décadas, a pesar de los cambios en su formación (de Silvia Pérez Cruz a Alba Carmona o Bego Salazar, entre otras).

Cierran la programación de este escenario Shego, Marlena, Barry B, o el cantautor Hey Kid, que trae bajo el brazo su álbum 'a nuevos lugares', una combinación de folk y pop que se ha ganado a buena parte de la crítica y del público. Otro de esos nombres que está en todos los medios en el último año es el de Barry B, un artista madrileño que empezó en el rock y que pronto pasó a investigar otros sonidos más cercanos a lo urbano y lo electrónico.

De Madrid también llega el grupo Shego, que presentará en Sevilla su segundo álbum 'No lo volveré a hacer'. Este cuarteto de cuatro madrileñas ha conquistado al público gracias a sus letras divertidas y descaradas, además de por el pulso de unas melodías llenas de personalidad. Además de Marlena, que tras su participación en el Benidorm Fest de 2024, y su irrupción en el panorama nacional e internacional gracias a Factor X España y Factor X Italia, ha conseguido labrarse una trayectoria ambos países, con especial interés en Italia, donde tienen un gran número de seguidores y de donde proviene su nombre (en homenaje a una canción del grupo Måneskin).

No cabe duda que a Interestelar Sevilla esta fórmula le funciona: no solo ha duplicado su aforo desde que comenzara en 2016, sino que cada vez tarda menos en colgar el cartel de sold out en sus abonos: este año lo consiguieron en menos de dos meses, mucho antes incluso de que se supieran los nombres que iban a figurar en su cartel. La mezcla de un público fiel que compra el abono año tras año —casi como si fuera una tradición hispalense más—, con la de quienes disfrutan del turismo de festivales y viajan cada año por todo el país para exprimir la experiencia festivalera o seguir a sus bandas favoritas, es a todas luces una garantía de éxito para el Interestelar Sevilla.