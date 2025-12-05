Conciertos de Navidad en Sevilla

Con la llegada de la Navidad, Sevilla se llena de luces, mercadillos, belenes y zambombas que marcan estas semanas festivas. Entre todas las propuestas, la música vuelve a ocupar un lugar destacado con una programación que cada año gana más ... peso. De hecho, para este 2025, desde el Ayuntamiento se señala la puesta en marcha de conciertos de primer nivel para estas fechas.

Y es que ya hay programada una oferta de conciertos navideños de lo más amplia, repartida por distintos espacios de la ciudad, como son el Real Alcázar, el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES), la Real Fábrica de Artillería y el Espacio Turina.

Conciertos de Navidad en el Real Alcázar

Además del regreso de la experiencia de luz y sonido que es 'Naturaleza Encendida' en los jardines del Alcázar, este año el complejo incorpora una propuesta musical de carácter lírico en el Salón de Embajadores. Se trata del ciclo «Embajadores de la Navidad«, que reunirá a tres grandes voces en tres fechas consecutivas de diciembre. Ainhoa Arteta inauguró ayer el programa el jueves 4 de diciembre, Ismael Jordi actuará el día 11 y Juan Jesús Rodríguez cerrará la serie el día 18. Todos los recitales serán gratuitos y comenzarán a las 20.00 horas, aunque será necesario obtener una entrada nominativa para asistir, accediendo por la Puerta del León.

Conciertos de 'Embajadores de la Navidad' en el Real Alcázar Ainhoa Arteta (4 de diciembre): entradas disponibles desde el lunes 1 de diciembre a las 18.00 horas, en la taquilla del Patio de Banderas.

Ismael Jordi (11 de diciembre): entradas disponibles desde el lunes 8 de diciembre a las 18.00 horas, en la taquilla del Patio de Banderas.

Juan Jesús Rodríguez (18 de diciembre): entradas disponibles desde el lunes 15 de diciembre a las 18.00 horas, en la taquilla del Patio de Banderas.

Paralelamente, el Real Alcázar sumará otro ciclo musical en el Salón de los Tapices. Esta programación, también de acceso libre, está pensada para todos los públicos y refuerza la apuesta del consistorio hispalense por ofrecer actividades culturales durante la Navidad en distintos espacios de este emblemático complejo.

Conciertos del ciclo musical en el Salón de los Tapices del Real Alcázar Concierto de tubas: sábado 13 de diciembre – 18.30 horas.

Coros de campanilleros de Bormujos: domingo 14 de diciembre 18.30 horas.

Coro Novaria de Villanueva: sábado 20 de diciembre – 18.00 horas.

Coro de la Hermandad de la Hiniesta: domingo 21 de diciembre – 18.30 horas.

Concierto del Ateneo con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla: lunes 22 de diciembre – 20.00 horas.

Doble función de zambomba: martes 23 de diciembre – 18.30 y 20.30 horas.

Conciertos de Navidad en FIBES

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla volverá a tener un papel destacado en la agenda musical navideña. Tras el paso de Niña Pastori a finales de noviembre con su gira «Navidad con Niña Pastori«, FIBES mantendrá la actividad durante las semanas centrales de las fiestas con una propuesta pensada para el gran público. En concreto, entre el 19 de diciembre y el 4 de enero, acogerá el musical «La historia interminable», una producción basada en la famosa novela de Michael Ende, considerada un referente de la literatura fantástica.

Conciertos de Navidad en la Real Fábrica de Artillería

La Real Fábrica de Artillería sigue consolidándose como uno de los espacios culturales más activos de Sevilla, un lugar donde ya es habitual encontrar grandes exposiciones, conciertos y propuestas escénicas de diversa índole. De cara a la Navidad, este histórico recinto sumará tres conciertos especiales, que reforzarán su presencia dentro de la programación navideña de la ciudad. Los detalles concretos de estos recitales aún se harán públicos en los próximos días.

Conciertos de Navidad en el Espacio Turina

Dentro del panorama musical sevillano, el Espacio Turina vuelve a colocarse como uno de los referentes imprescindibles también durante la Navidad. El teatro ha preparado una programación especialmente amplia, con diez recitales que abarcan desde música de cámara hasta zarzuela y propuestas vocales para diferentes públicos.

Programación de diciembre del Espacio Turina Bello universo, ¿dónde estás? (Nicola Beller Carbone): jueves 4 de diciembre - 20.00 horas - Sala Silvio | Entradas: 18 euros.

El Barbero de Sevilla (Compañía Sevillana de Zarzuela): domingo 7 y lunes 8 de diciembre - 17.00 (el segundo día) y 20.00 horas - Sala Silvio | Entradas: 15, 20 y 25 euros.

JD Allen-Toño Miguel-Juanma Barroso: jueves 11 de diciembre - 20.00 horas - Sala Silvio | Entradas: 6 y 12 euros.

Haydn, Adès, Brahms (Cosmos y Juan Floristán): viernes 12 de diciembre - 20.00 horas - Sala Silvio | Entradas: 18 euros.

Revoleaste. Un taller de ritmo y compás (Talleres Barenboim-Said): sábado 13 de diciembre - 11.00 y 12.30 horas para el público general, 11.00 y 12.00 para niños niños de 6 a 8 años, y 12.30 y 13.30 horas para niños de 9 a 12 años - Sala Juan de Mairena. Entradas y reservas en www.barenboim-said.org.

XI Concierto Sinfónico de Navidad (Compañía Sevillana de Zarzuela): sábado 13 de diciembre - 20.00 horas - Sala Silvio | Entradas: 15, 20 y 25 euros.

Cámara 4. Royal Brass (ROSS): domingo 14 de diciembre - 12.00 horas - Sala Silvio | Entradas: 16 euros.

Manuel Borraz QT: jueves 18 de diciembre - 20.00 horas - Sala Silvio | Entradas: 6 y 12 euros.

Gloria in excelsis Deo (Orquesta Barroca de Sevilla): viernes 19 de diciembre - 20.00 horas - Sala Silvio | Entradas: 15 y 30 euros.

Música para 3 cuerdas (Ilya Gringolts, Lawrence Power y Nicolas Altstaedt): sábado 20 de diciembre - 20.00 horas - Sala Silvio | Entradas: 18 euros.

Entre las citas más señaladas destaca la puesta en escena de «El Barbero de Sevilla«, que la Compañía Sevillana de Zarzuela presentará los días 7 y 8 de diciembre. A ello se suma el tradicional Concierto de Navidad del Consejo General de Hermandades y Cofradías, interpretado por la Orquesta Barroca de Sevilla, previsto para el viernes 19 de diciembre a las 20,00 horas.